Сьогодні, 13-го березня, у шведському Естерсунді, де триває чемпіонат світу, відбудеться чоловіча індивідуальна гонка.
Напередодні тренерський штаб оголосив склад на звітну гонку.
Читайте також: Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Онлайн-трансляцію можна переглянути на Чемпіоні. Початок о 16:55 за Києвом.
Актуально: Біатлон онлайн - пряма трансляція
Важливо: Сльози чемпіона. Нагородження Підручного в Естерсунді
Чемпіонат світу
Естерсунд, Швеція
Індивідуальна гонка (16:55)
чоловіки
Джерело - Чемпіон.