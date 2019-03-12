Журавок: Топ-15 дуже хороший результат

Юлія задоволена індивідуальною гонкою

Юлія Журавок задоволена своїми виступами в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу.

Про це вона розповіла в ефірі UA: Перший.

"Стрільбою сьогодні дуже задоволена - не кожному на чемпіонаті світу вдається чисто пройти чотири вогневих рубежі. Але на трасі, природно, потрібно багато працювати, щоб додати в швидкості. Але головне при цьому - стрільбу не втратити. Зрозуміло, я зробила ставку на стрільбу, тому що компенсувати свій хід можу тільки оптимальною роботою на рубежі", - сказала Юлія.

Актуально: Журавок посіла 14-е місце в індивідуальній гонці.

"Після того, як закінчила четвертий рубіж, постаралася додати на останньому колі, терпіла, наскільки могла, намагалася триматися за іншими дівчатами. Начебто виходило, треба ще подивитися результати аналізу. Але, в цілому, топ-15 - дуже хороший результат для мене", - підсумувала спортсменка.

Нагадаємо, Джима не може боротися за медалі через проблеми зі спиною.

Також, чоловіча збірна України виступить в індивідуальній гонці без Дмитра Підручного.

Джерело - Український біатлон.