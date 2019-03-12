Молода українська біатлоністка Анна Кривонос — майбутнє українського біатлону.

Про це заявив старший тренер української команди Андрій Прокунін.

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"Так, дійсно ми викликаємо Аню на Кубок світу в Норвегію. Втім, це не факт, що вона побіжить. Вона заслужила своїми результатами на чемпіонаті світу і на чемпіонаті Європи. Вона – це наше майбутнє. З перспективою на Пекін ми вже маємо давати шанс молоді проявити себе", - сказав Прокунін.