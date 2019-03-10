Санітра: Це найкращий день у моєму житті

Головний тренер збірної України Юрай Санітра в захваті від тріумфу Дмитра Підручного на чемпіонаті світу в Естерсунді.

Про це повідомляє ukrinform.

"Надсилаємо цю перемогу всім людям України, всім хто довіряв, всім уболівальникам. Це найкращий день у моєму житті - до олімпійської медалі з Павлом Хурайтом (чеський біатлоніст виграв "бронзу" на Олімпіаді-2010 під керівництвом саме Санітри – ред.) додати такий результат. У чоловіках виграти золото - це вершина", - сказав Санітра.