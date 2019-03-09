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Кривонос та Бех увійшли в топ-20 на юніорському чемпіонаті Європи

Сьогодні 17:13 10 0
Дівчата в спринті виступили вдаліше хлопців
Кривонос та Бех увійшли в топ-20 на юніорському чемпіонаті Європи

В рамках відкритого чемпіонату Європи серед юніорів з біатлону в норвезькому Шушене відбулася жіноча спринтерська гонка, в якій лише двоє українок потрапили в топ-20.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Кращою серед українських спортсменок стала Анна Кривонос, яка фінішувала 16-ю при двох промахах. 19-е місце завоювала Катерина Бех, яка також допустила дві помилки у стрільбі стоячи.

Відзначимо, що під час стрілянини лежачи 6 з 7 українських біатлоністок були чисті - лише Валерія Дмитренко допустила один промах.

Решта 5 українських спортсменок, що брали участь в спринті, розташувалися на місцях з 48 по 56.

Переможницею гонки стала французька біатлоністка Камілла Бене, другою стала її землячка Гійон Гігона, а бронзу завоювала Юліані Фрювірт з Німеччини.

1. Камілла Бене (Франція, 0 + 0), 21: 58.0

2. Гійон Гігон (Франція, 0 + 0), +2.4

3. Юліані Фрювірт (Німеччина, 0 + 1), +15.1

...

16. Анна Кривонос (Україна, 0 + 2), +1: 04.2

19. Катерина Бех (Україна, 0 + 2), +1: 17.7

48. Анна Коваленко (Україна, 0 + 1), +2: 18.4

49. Христина Дмитренко (Україна, 0 + 0), +2: 22.7

51. Анастасія Рассказова (Україна, 0 + 0), +2: 32.6

55. Валерія Дмитренко (Україна, 1 + 1), +2: 45.2

56. Любов Кіпяченкова (Україна, 0 + 1), +2: 46.0

Нагадаємо, переглянути Онлайн-трансляцію спринтерсткої гонки в Естерсунді.

 

Джерело - biathlon.com.ua.

#Біатлон, #спринт, #топ, #Шушене
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