Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція спринтерсткої гонки в Естерсунді

Сьогодні, 8-го березня, у шведському Естерсунді пройде жіноча спринтерська гонка за участю 95-ти спортсменок.

Україну представлятимуть Юлія Джима, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина та Віта Семеренко.

Онлайн-трансляцію можна буде переглянути на Чемпіоні. Початок о 17:15 за Києвом.

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Чемпіонат світу

Естерсунд (Швеція)

Спринт (17:15)

Нагадаємо, Словенська біатлоністка ледь не застрелила суддю на тренуванні.

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Джерело - Чемпіон.