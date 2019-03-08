Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція спринтерсткої гонки в Естерсунді

Сьогодні, 8-го березня, у шведському Естерсунді пройде жіноча спринтерська гонка за участю 95-ти спортсменок.
Україну представлятимуть Юлія Джима, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина та Віта Семеренко.
Онлайн-трансляцію можна буде переглянути на Чемпіоні. Початок о 17:15 за Києвом.
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Чемпіонат світу
Естерсунд (Швеція)
Спринт (17:15)
Нагадаємо, Словенська біатлоністка ледь не застрелила суддю на тренуванні.
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Джерело - Чемпіон.