Дальмаєр пропустить першу гонку на Чемпіонаті світу

Німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр не виступить у стартовій гонці чемпіонату світу з біатлону у шведському Естерсунді.
Про це повідомляє NRK.
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Вона застудилася. У змішаній естафеті замість неї в складі збірної Німеччини виступить 30-річна Деніз Геррман. Напарниками Геррман у німецькій естафетній команді стануть Ванесса Гінц, Арнд Пайффер і Бенедикт Долль.
Змішана естафета відбудеться 7 березня о 17:15 за київським часом.
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Джерело - Sport.ua.