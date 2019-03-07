Дальмаєр пропустить першу гонку на Чемпіонаті світу

Біатлоністка захворіла напередодні старту змагань

Німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр не виступить у стартовій гонці чемпіонату світу з біатлону у шведському Естерсунді.

Про це повідомляє NRK.

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Вона застудилася. У змішаній естафеті замість неї в складі збірної Німеччини виступить 30-річна Деніз Геррман. Напарниками Геррман у німецькій естафетній команді стануть Ванесса Гінц, Арнд Пайффер і Бенедикт Долль.

Змішана естафета відбудеться 7 березня о 17:15 за київським часом.

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Джерело - Sport.ua.