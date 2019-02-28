Меркушина: Найкраще виходить бігти перший етап естафети

Міні-пік Чемпіонату Європи в Анастасії Меркушиної мав припасти на змішану естафету.

Про це розповіла сама спортсменка в інтерв'ю Xsport.

"В естафеті у мене був непоганий стан, кращий, ніж під час індивідуальної гонки. Загалом, так і планувалося, мій міні-пік цього чемпіонату Європи повинен був випасти саме на естафету. Непоганий стан був у спринті, але трапився прикрий промах. Я вже пробувала бігати всі етапи в естафеті, але поки перший найкраще виходить. Тому мені на ньому комфортно", - заявила Меркушина.