Чемпіонат Європи. Чоловіча спринтерська гонка: онлайн-трансляція

На Чемпіонаті Європи з біатлону в Раубичах 23 лютого відбудеться спринтерська гонка.

Тренерський штаб збірної України назвав спортсменів, які вийдуть на старт.

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Гонка відбудеться о 10:00 за київським часом. Трансляцію можна переглянути на нашому сайті.

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Нагадаємо, Україна провалила змішану естафету та одиночний мікст.

Джерело - Чемпіон.