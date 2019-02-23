Чемпіонат Європи. Чоловіча спринтерська гонка: онлайн-трансляція

На Чемпіонаті Європи з біатлону в Раубичах 23 лютого відбудеться спринтерська гонка.
Тренерський штаб збірної України назвав спортсменів, які вийдуть на старт.
Актуально: Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Гонка відбудеться о 10:00 за київським часом. Трансляцію можна переглянути на нашому сайті.
Читайте також: Валя Семеренко першою з українок стартуватиме в спринті на чемпіонаті Європи
Важливо: Україна назвала склад на юніорський Чемпіонат Європи
Нагадаємо, Україна провалила змішану естафету та одиночний мікст.
Джерело - Чемпіон.