Журавок: На другій стійці хвилювалася, але закрила п'ять мішеней

Юлія Журавок, яка здобула срібло Чемпіонату Європи намагалася бути холоднокровною на вогневому рубежі попри хвилювання.

Про це заявила сама спортсменка в коментарі виданню Український біатлон.

"Після Канади я приєдналася до Григорія Івановича і дівчат в Естонії. Там у мене був тиждень для підготовки до чемпіонату Європи, і я задоволена результатами. Мені говорили перед останньою стрільбою, що я йду друга, і коли вже прийшла на другу стійку, то, звичайно, хвилювалася.

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Зсередини мене, якщо чесно, колотило, але мій розум просто прохав мене бути максимально холоднокровною та спокійною. І начебто у мене це вийшло, адже я закрила всі п'ять мішеней", резюмувала спортсменка.

Нагадаємо, Журавок і Підручний долатимуть сингл-мікст.

Джерело - Український біатлон.