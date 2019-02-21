Призер Олімпійських ігор пропустить кінцівку сезону

Німецький біатлоніст Зімон Шемпп більше не вийде на змагання цього сезону.

Про це повідомив сам біатлоніст на сторінці у Facebook.

"На жаль, я не братиму участі в гонках цієї зими і пропущу чемпіонат світу в Естерсунді. Я боровся до останнього, але все ще не відчуваю себе досить добре, щоб виступати на Кубкові світу та чемпіонаті світу.

З моїми тренерами і лікарями ми прийняли рішення припинити серйозні навантаження, щоб потім повернутися до тренувань. Майже весь початок сезону я провів в резерві через проблеми зі спиною. На Олімпіаді все було добре, але її наслідки стали катастрофічними.

Навесні я переніс операцію на плечі. Замість того, щоб тренуватися і відновлюватися, я повинен був стежити за своїми травмами. Наразі мені потрібно взяти паузу. Сподіваюся, ви зрозумієте моє рішення і під час чемпіонату світу ми разом підтримаємо нашу команду", - заявив Шемпп.