Дериземля: Перегравати Бйорндалена приємно навіть на пенсії

Спортсмени борються за перемогу навіть у показових гонках.

Про це заявив Андрій Дериземля, який напередодні переміг легендарного Бйорндалена у Гонці Легенд.

"Тут чудова атмосфера. Відчуваєш такі ж емоції, ніби знову повертаєшся в спорт. Такі ж емоції, налаштування на змагання. Колишніх спортсменів не буває, тому кожен, хто виходив сьогодні на дистанцію, налаштовувався показати максимальний результат. У всіх однакові лижі, гвинтівки, чудово підготовлена ​​траса, багато вболівальників — все здорово.

Я жартома казав: переграти Бйорндалена приємно навіть на пенсії. Сьогодні на старт вийшли серйозні хлопці, олімпійські чемпіони, які протягом багатьох років були провідними спортсменами в біатлоні. На дистанції ми були суперниками, після закінчення гонки — просто друзі", — заявив Дериземля.