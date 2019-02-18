Прокунін: Заробили стільки очок, скільки заробляли з дівчатами основного складу

Українська команда заробила резервним складом не менше очок, ніж основним.

Про це заявив старший тренер команди Андрій Прокунін в інтерв'ю виданню Український біатлон.

"Якщо говорити про загальне враження від восьмого етапу Кубка світу, то воно непогане. Ми були конкурентні на цьому етапі, заробили хороші очки в Кубкові націй, навіть попри 14-е місце в другій естафеті. Провели нормальний етап, з урахуванням того, що, за винятком Юлі Джими, у нас бігли спортсменки з Кубка IBU. А очок ми заробили приблизно стільки ж, скільки заробляли з дівчатами основного складу", - заявив Прокунін.