Кубок світу. Змішана естафета у Солт-Лейк-Сіті: пряма онлайн-трансляція

На восьмому етапі Кубка світу з біатлону в Солт-Лейк-Сіті відбудеться класична змішана естафета.

Актуально:Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем

Збірна України оголосила склад на гонку.

У змішаному міксті Україну представлять Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Яна Бондар та Надія Бєлкіна.

Важливо: Україна фінішувала шостою на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті

Гонка відбудеться о 23:10 за київським часом. Трансляцію можна переглянути на нашому сайті.

Актуально: Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем

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Нагадаємо, фінансування українського біатлону збільшиться.

Джерело - Чемпіон.