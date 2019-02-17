Кубок світу. Змішана естафета у Солт-Лейк-Сіті: пряма онлайн-трансляція

На восьмому етапі Кубка світу з біатлону в Солт-Лейк-Сіті відбудеться класична змішана естафета.
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Збірна України оголосила склад на гонку.
У змішаному міксті Україну представлять Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Яна Бондар та Надія Бєлкіна.
Важливо: Україна фінішувала шостою на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті
Гонка відбудеться о 23:10 за київським часом. Трансляцію можна переглянути на нашому сайті.
Актуально: Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
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Нагадаємо, фінансування українського біатлону збільшиться.
Джерело - Чемпіон.