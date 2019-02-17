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Україна - Росія: анонс і прогноз матчу за третє місце Євро-2019
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All-Star 2019. Анонс та розклад подій зіркового вікенду НБА
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Підручний відіграв 19 позицій і став 14-м, Фійон-Має здобув перемогу
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Кубок світу. Змішана естафета у Солт-Лейк-Сіті: пряма онлайн-трансляція

Сьогодні 21:10 659 0
Кубок світу. Змішана естафета у Солт-Лейк-Сіті: пряма онлайн-трансляція

На восьмому етапі Кубка світу з біатлону в Солт-Лейк-Сіті відбудеться класична змішана естафета.

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Збірна України  оголосила склад на гонку.

У змішаному міксті Україну представлять Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Яна Бондар та Надія Бєлкіна.

 Важливо: Україна фінішувала шостою на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті 

Гонка відбудеться о 23:10 за київським часом. Трансляцію можна переглянути на нашому сайті.

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  Читайте такожБіатлон онлайн — пряма трансляція Кубку Світу

Нагадаємо, фінансування українського біатлону збільшиться.

Джерело - Чемпіон.

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