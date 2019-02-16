Бо — володар малого кришталевого глобуса в спринті

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо вперше в кар'єрі виграв малий Кришталевий глобус у програмі спринтерських гонок.

У спринті на етапі в Солт-Лейк-Сіті Бо показав п'ятий результат. Цього вистачило норвежцю, щоб достроково стати переможцем заліку Кубка світу в цій дисципліні.

Актуально: Кубок світу. Жіночий персьют у Солт-Лейк-СІті: пряма онлайн-трансляція

Після семи етапів Бо на 130 очок випереджає найближчого переслідувача, росіянина Олександра Логінова, який втратив теоретичні шанси обійти норвежця.

Нагадаємо, двоє українців кваліфікувалися до персьюту в Солт-Лейк-Сіті.

Джерело - Чемпіон.