Кручова: Не планувала в дебютній гонці падати і ламати палиці

Українка Марія Кручова зіштовхнулася із низкою проблем у дебютній гонці.

Про це вона розповіла після спринту в Солт-Лейк-Сіті

Актуально: Кубок світу. Чоловіча спринтерська гонка в Солт-Лейк-Сіті: пряма онлайн-трансляція

"Це був перший старт на такому рівні, не знала, чого від себе очікувати. Все пройшло якось у тумані. Не планувала в дебютній гонці падати і ламати палиці, тим більше не зі своєї вини. На першому колі перед спуском мені наїхали на лижу, я впала, зламала палицю. Мені майже відразу дали іншу, але іншого розміру, яку потім довелося знову міняти", — заявила Кручова.