Кубок світу. Жіноча спринтерська гонка в Солт-Лейк-СІті: пряма онлайн-трансляція

На восьмому етапі Кубка світу з біатлону в Солт-Лейк-Сіті відбудеться жіноча спринтерська гонка.
Напередодні тренерський штаб оголосив склад збірної України на спринт.
Важливо: Підгрушна пропустить етап в Солт-Лейк-Сіті
Гонка відбудеться о 20:15 за київським часом. Трансляцію можна переглянути на нашому сайті.
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Нагадаємо, Мякяряйнен не могла знайти гвинтівку та пропустила рейс до Солт-Лейк-Сіті.
Джерело - Чемпіон.