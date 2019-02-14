Кубок світу. Жіноча спринтерська гонка в Солт-Лейк-СІті: пряма онлайн-трансляція

На восьмому етапі Кубка світу з біатлону в Солт-Лейк-Сіті відбудеться жіноча спринтерська гонка.

Напередодні тренерський штаб оголосив склад збірної України на спринт.

Важливо: Підгрушна пропустить етап в Солт-Лейк-Сіті

Гонка відбудеться о 20:15 за київським часом. Трансляцію можна переглянути на нашому сайті.

Актуально: Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем

Читайте також: Біатлон онлайн - пряма трансляція Кубку Світу

Нагадаємо, Мякяряйнен не могла знайти гвинтівку та пропустила рейс до Солт-Лейк-Сіті.

Джерело - Чемпіон.