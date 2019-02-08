Прокунін: Об'єктивну готовність завадили показати проблеми з лижами

Готовність українок на Кубку світу в канадському Кенморі завадили показати проблеми з лижами.

Так вважає головний тренер збірної Андрій Прокунін.

"Cьогодні Олена пройшла гонку, як ніби вона починає сезон заново. Почала з запасом, а фінішне коло було для неї найкращим. Так, на фоні інших виглядає гнітюче - програш 35-40 секунд. Але, повторюся, сьогодні об'єктивну картину готовності наших дівчат завадили показати проблеми з лижам", - сказав Прокунін.

Нагадаємо, норвезький біатлоніст Йоханнес Бо не збирався вигравати індивідуальну гонку на етапі Кубка світу в Кенморі.

Також, Лесюк став першим дебютантом в чоловічої збірної на Кубку світу з 2015 року.

Джерело - biathlon.com.ua.