Санітра: Семенов мав час добре підготуватися до стартів

Старший тренер чоловічої збірної України Сергій Семенов назвав гонки, в яких виступить Сергій Семенов.

Його слова наводить Xsport.

"На мою думку, рішення дати відпочити Сергію Семенову було правильним. Він не виступав на шостому етапі Кубка світу і мав час добре підготуватися до стартів. У його програмі в найближчі 30 днів будуть три індивідуальні гонки: зараз в Канаді, потім на чемпіонаті Європи і ще на чемпіонаті світу. Тому я прийняв це рішення, щоб він краще потренувався і був готовий до цих змагань", — заявив Санітра.