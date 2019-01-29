Бйорндален: Виступ Бо - один з найкращих в історії

Восьмикратний олімпійський чемпіон Уле Ейнар Бйорндален вважає, що Йоганнес Бо може побити рекорд Мартена Фуркада і виграти понад 14 гонок за сезон.

Слова норвежця наводить Xsport з посиланням на NRK.

"У мас-старті Йоганнес потрапив на подіум, попри два промахи. Його виступ цього сезону - один з найкращих в історії. Здається, він знайшов баланс і може так само здорово провести весь сезон. Упевнений, що він перевершить моє досягнення. Також вважаю, що він поб'є рекорд Мартена і виграє від 14 до 19 гонок за сезон", — сказав легендарний біатлоніст.