Бйорндален: Виступ Бо - один з найкращих в історії

Восьмикратний олімпійський чемпіон Уле Ейнар Бйорндален вважає, що Йоганнес Бо може побити рекорд Мартена Фуркада і виграти понад 14 гонок за сезон.
Слова норвежця наводить Xsport з посиланням на NRK.
"У мас-старті Йоганнес потрапив на подіум, попри два промахи. Його виступ цього сезону - один з найкращих в історії. Здається, він знайшов баланс і може так само здорово провести весь сезон. Упевнений, що він перевершить моє досягнення. Також вважаю, що він поб'є рекорд Мартена і виграє від 14 до 19 гонок за сезон", — сказав легендарний біатлоніст.
Після шести етапів Кубка світу Бо-молодший виграв 11 гонок в сезоні. Особистий результат Бйорндалена - 12 гонок, а рекорд належить Фуркаду - 14 гонок.
Нагадаємо, Фуркад пропустить етапи Кубка світу в Північній Америці. Але біатлоніст сподівається повернути форму.
Джерело - Xsport.