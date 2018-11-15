Журавок: Якщо дали шанс, то використовуватиму його

Українська біатлоністка Юлія Журавок розповіла про очікування від старту на Кубку світу з біатлону в складі головної команди.

Її слова цитує Xsport.

"Так, я потрапила до складу команди на перший етап Кубка світу, значить триматимуся за своє місце. Якщо дали шанс, то використовуватиму його. Сподіваюся, що робота, яку ми зробили цього літа, піде тільки на користь і на хороший результат", — заявила спортсменка.