Фуркад скаржиться на фінансування збірної Франції

Фінансові труднощі не дозволяють як слід підготуватись збірній Франції з біатлону до нового сезону.

Про це розповів Олімпійський чемпіон Мартен Фуркад.

"Ми на всьому економимо. У серпні ми планували збір в Швеції, але пізніше його скасували, тому що вирішили, що тренування в Преманоне будуть дешевше на 20 євро на людину. Крім того всій команді скасували фізіопроцедури на перших трьох зоборах. А це ще економія по 150 євро на людину.

На зборі в Норвегії Федерація оголосила, що ми повинні жити на 40-50 євро в день. Але як це можливо? Нас навіть не поселили в готелі, спимо в котеджах. І взагалі, їжу нам готує наш друг. При чому безкоштовно. Давайте називаеться речі своїми іменами - це фінансування не відповідає нашим амбіціям "- цитує Фуркада Ski-Nordique.