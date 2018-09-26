Стало відомо, який канал покаже Кубок світу з біатлону

У новому сезоні етапи Кубка світу з біатлону транслюватимуть телеканали Інтер та НТН.
Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, повідомляє biathlon.com.ua.
Переговори з каналами перебувають на завершальній стадії. Планується, що 30-40 відсотків гонок покаже Інтер, усі інші транслюватиме НТН. Усі етапи покажуть у прямому ефірі.
Впродовж кількох минулих сезонів Кубок світу з біатлону транслював Перший національний.
Нагадаємо, трьом російським біатлоністкам дозволили виступати за збірну України.
Раніше, збірну України залишив Олександр Жирний, який повернувся до Росії.
Джерело - Biathlon.com.ua.