Ставки на матч Шахтар – Динамо Київ. Аналіз попередніх результатів клубів. Вибір кращих ставок

У 22 турі чемпіонату України 17 квітня зустрінуться Шахтар Донецьк та Динамо Київ. Кияни лідирують, випереджаючи на 7 очків донеччан. Команди провели непрості поєдинки та перебувають не в найкращому стані. Гірникам потрібні скорочувати відстань від киян. В противному разі мрії про чемпіонство можна відкинути. Проаналізуємо шанси опонентів та створимо прогноз на матч Шахтар - Динамо Київ.

Прогноз на матч Шахтар – Динамо Київ: наші ставки

ТБ(2,5) з коефіцієнтом 2,05 в БК Парі Матч Зробити ставку >>

"Обидві заб’ють" - так з коефіцієнтом 1,82 в БК 1хБет Зробити ставку >>

ТБ(1,5) у другому таймі з коефіцієнтом 2,12 в БК Піннакл Зробити ставку >>

ІТБ 2 (1) з коефіцієнтом 1,95 в БК Фаворит Зробити ставку >>

Шахтар Донецьк

У недавніх матчах ФК Шахтар впевненно перемагав. Спочатку донеччани обіграли в гостях Ворсклу 2:0. Тоді Мораес забив в кожному таймі. Можна сказати, що гірники на класі переграли полтавський клуб, хоча в обороні припустилися кількох помилок.

Ні в кого не було сумнівів в перемозі Шахтаря над Маріуполем. Незалежно від того, де проходять особисті зустрічі опонентів, завжди перевагою володіють гравці Шахтаря. Футбол сьогодні і завжди змінюється, вдосконалюється, але незмінними є результати Шахтаря та Маріуполя. Переможець відомий до початку гри, особливо в тих випадках, коли донецькому клубу потрібні очки. Тому чергова перемога Шахтаря 3:0 доповнила цей логічний ряд успіхів клубу.

Складнощі Шахтар отримав в матчах зі Львовом та Ромою в Лізі Європи. Мало хто сподівався, що гірники пройдуть італійський бар’єр. Так і вийшло, українські футболісти програли в двох матчах римлянам 1:2 та 0:3. Дуже легко італійці створювали моменти, переважаючи опонента за багатьма параметрами. Впевнений прохід Роми в ¼ фіналу нікого не здивував.

А от поразка Шахтаря від ФК Львів з рахунком 2:3 здивувала. Суперник реалізував чи не всі свої можливості. Це стало можливим завдяки помилкам в обороні гірників. Створюючи прогноз на матч Шахтар – Динамо Київ, ми врахуємо цей момент.

У гірників непоганий баланс останніх зустрічей з Динамо. Тому при певних умовах гірники можуть претендувати на перемогу в наступній грі.

Динамо Київ

Кияни успішно грають на внутрішній арені. Схоже, що невдачі в Лізі Європи з Вільяреалом не вплинули негативним чином на настрій футболістів Динамо Київ. Вони продовжують перемагати в кожному матчі, стрімко наближаючись до чемпіонства.

В минулому турі кияни обіграли вдома Дніпро-1. Суперник не створив жодної загрози господарям. Натомість кияни 7 разів попадали в ціль. Логічно, що кияни двічі забили і виграли 2:0 . Точними ударами відзначилися Миколенко та Сидорчук.

Набагато складнішим вийшов гостьовий поєдинок Динамо з Олександрією. Господарі швидко відкрили рахунок, проте динамівці відігралися лише в першому таймі. Другий тайм футболісти Динамо продовжували атакувати, але забили лише в самому кінці, коли відзначився Родрігес, і оформив перемогу Динамо 2:1.

Відзначимо впевнену перемогу Динамо у ФК Львів 3:0 вдома. Тоді перший тайм кияни провели не дуже вдало, не забивши жодного разу. Але в другій половині господарі зібралися і тричі забили. В попередніх 5 матчах українського чемпіонату Динамо перемогло із загальною різницею 12-1. Тобто команда зараз знаходиться в непоганій формі.

З іншої сторони, Динамо двічі і без шансів поступалося Вільярреалу. Чи зможуть кияни достойно зіграти з ще одним серйозним суперником?

Прогноз на матч Шахтар – Динамо Київ

У попередніх 8 особистих зустрічах суперників 6 разів фіксувався ТБ(2,5). Тобто, команди досить результативно діяли, на відміну від попереднього відрізку. Зараз футбол Шахтаря такий, що команда пропускає и забиває достатньо. Враховуючи той факт, що гірникам терміново потрібні очки та успіхи киян в атаці, можна припустити, що і цей поєдинок буде результативним.

ТБ (2,5) – БК Парі Матч

Вважаємо, що гірники будуть активно грати в нападі. Їх влаштує лише перемога. Кияни можуть обрати тактику контратак, щоб скористатися помилками суперника. Тому ймовірність голів досить велика. А значить є привід для ставки на верхній тотал.

Ставка: ТБ(2,5) з коефіцієнтом 2,05 в БК Парі Матч

"Обидві заб’ють" - так – БК 1Хбет

Враховуючи попередні результати команд в особистих зустрічах, є сенс поставити на голи кожного клубу. У попередніх чотирьох зустрічах тричі ця ставка була вірною. Тому ставимо і зараз.

Ставка: "Обидві заб’ють" - так з коефіцієнтом 1,82 в БК 1хБет

ТБ (1,5) у другому таймі – БК Піннакл

Вважаємо, що головні події відбудуться після перерви. Часто в матчах команд останнім часом забивалося більше одного голу у других таймах. Таке було тричі в попередніх чотирьох іграх опонентів. Ставимо на 2 та більше голів у другій половині. ( Пряма трансляція Шахтар – Динамо буде доступна 17 квітня).

Ставка: ТБ(1,5) у другому таймі з коефіцієнтом 2,12 в БК Піннакл

Тотал більше Шахтаря 1 – БК Фаворит

Гірникам нема куди діватися, їм потрібно забивати, щоб скоротити відставання від Динамо. Скоріше за все, їм вдасться засмутити опонента. Ставимо на індивідуальний тотал більше Шахтаря.

Ставка: ІТБ 2 (1) з коефіцієнтом 1,95 в БК Фаворит.