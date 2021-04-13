У Лондоні 13 квітня в матчі-відповіді ¼ фіналу Ліги зустрінуться Челсі та Порту. Перший поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь англійців. Можна сказати, що путівка у гравців Челсі майже в кишені. Але португальці намагатимуться скористатися останнім шансом. Проаналізуємо можливості команд та створимо прогноз на матч Челсі – Порту.

Наші ставки

Піннакл — П1 з коефіцієнтом 1,85 Зробити ставку >>

Парі Матч — Ф1(-1) з коефіцієнтом 2,61 Зробити ставку >>

Фаворит — Порту не заб’є з коефіцієнтом 2,65 Зробити ставку >>

1xbet — П1 у другому таймі х коефіцієнтом 2,15 Зробити ставку >>

Челсі

Лондонці зараз набрали хороший хід, і впевненно перемогли португальців. Челсі грав у звичній манері, більше уваги приділяв захисту. Традиційна схема лондонців з трьома форвардами нікого не здивувала. Хоча Порту більше атакував, але нічого не забив. Гості забили по голу в кожному таймі та зафіксували перемогу 2:0. З таким приємним гандикапом можна впевненно почуватися у Лондоні.

Це вже третя поспіль поспіль перемога Челсі у Лізі Чемпіонів. У попередньому раунді Челсі впевненно обіграв Атлетико 2:0 і 1:0. Знову ж таки, лондонці дуже впевненно діяли в обороні та скористалися своїми моментами. Вже в першому матчі гравці Челсі мали перевагу, як по точним ударам по воротам, так і по володінню м’ячем. Приблизно в такому ж стилі лондонці діяли і в Порту. Тобто, третій матч клуб не пропускає і виграє.

Наш прогноз на матч Челсі – Порту будується на тому, що лондонці знаходяться в хорошій формі. Англійці, скоріше за все, будуть обережно діяти на власній половині, чекаючи на помилку гостей. Португальцям потрібно ризикувати, щоб отримати хоч якийсь шанс на порятунок.

Порту

Чвертьфінал Ліги чемпіонів поки на вдається "драконам". Португальці в першій гри розчарували. Іноді складалося враження, що вони на знають, як створити моменти у воріт суперника. Матчі Ліги чемпіонів сьогодні такі, що вчора клуб красиво перемагав суперника, а потім поступається по всім параметрам іншому клубу.

Таке трапилося з Порту. "Дракони" дуже добре зіграли з Ювентусом на попередньому етапі, а зараз поступилися Челсі вдома, практично втратили шанси на вихід в півфінал. По володінню м’ячем перевага була на боці Челсі. Але за кількістю точних ударів Порту трошки переграв опонента. Але нічого корисного з тих ударів не було. Якщо в домашньому матчі з Ювентусом була гострота, то з лондонцями – далеко ні. У господарів так і не знайшлося аргументів, щоб зіграти бодай у нічию.

Чи зможуть гравці Порту зіграти краще в Лондоні? Скоріше за все, що ні. Звісно, що прогнози на Лігу чемпіонів робити непросто, але зараз Челсі об’єктивно сильніший. Тим більше, що в попередніх іграх Порту завжди пропускав голи. На фоні Челсі Порту, чесно кажучи, губиться.

Що можна чекати від гравців Порту? Перш за все, швидких і агресивних дій на половині суперника. Гостям нема куди діватися, їм потрібно відігрувати 2 пропущені голи. А це означає, що португальці, скоріше за все, не будуть відсиджуватися в обороні, а намагатимуться проводити атаки.

Прогноз на матч Челсі – Порту

Господарі є фаворитом у цій дуелі ЛЧ. Вони в першій грі підтвердили це, здобувши впевнену перемогу. Порту буде дуже складно зіграти навіть у нічию. Попередній суперник англійців Атлетико так і не знайшов ключів від їхніх воріт. Зараз цей сценарій має всі шанси повторитися.

П1 – БК Піннакл

Челсі дуже вдало грає на власному полі. У попередніх 10 домашніх матчах клуб вигравав 7 разів. З кожним матчем гравці Тухеля діють більш агресивніше, що дозволяє їм розраховувати на подальші перемоги. Порту може сподіватися на вдачу та везіння. Але шансів у португальців дійсно небагато. Тож наш прогноз на матч Челсі – Порту на користь господарів.

Ставка: П1 з коефіцієнтом 1,85 в БК Піннакл.

Ф1(-1) – БК Парі Матч

Якщо Порту піде великими силами вперед, то в обороні зявиться багато вільних місць для суперника. Гравцям Челсі тільки це й потрібно. Вони зможуть створювати моменти поблизу воріт опонента. Тому наша ставка на фору господарів виглядає цілком логічно.

Ставка: Ф1(-1) з коефіцієнтом 2,61 в БК Парі матч.

Порту не заб’є – БК Фаворит

Враховуючи рівень гри Челсі та результат першої зустрічі в Порту, з’являються великі сумніви щодо здатності гостей хоча б забити. В попередніх 9 іграх Челсі пропускав лише в одній (провальний програш дома 2:5 Вест Бромвічу залишимо в дужках). Тому ставимо проти голу португальців.

Ставка: Порту не заб’є з коефіцієнтом 2,65 в БК Фаворит.

П1 у другому таймі – БК 1хБет

Скоріше за все, гості після перерви підуть ва-банк. Тобто, будуть максимально ризикувати. Навряд чи футболісти Челсі будуть тільки захищатися. Вони будуть проводити стрімкі атаки. А значить шанси виграти другий тайм у англійців непогані.

Ставка: П1 у другому таймі х коефіцієнтом 2,15 в БК 1хБет.