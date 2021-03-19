Дізнайтеся про наші ставки на матч чемпіонату України Львів – Шахтар. Аналіз нинішнього рівня команд, їх турнірного положення, та особистих зустрічей. Вибір кращих ставок в букмекерських конторах.

В 19 турі чемпіонату України зустрічаються ФК Львів та донецький Шахтар. Львів’яни займають останнє місце, а гірники ще не втратили шанси на чемпіонство, і продовжують наздоганяти Динамо. Проаналізуємо останні матчі суперників та зробимо прогноз на матч ФК Львів – Шахтар.

Прогноз на матч Львів – Шахтар у букмекерів

ФК Львів

Не дуже втішні результати демонструє команда з міста Лева. Багато поразок в пасиві клубу. Можна згадати недавнє фіаско в матчі з Динамо 1:4 на власному полі. Тоді господарі лише намагалися щось створити в атаці. Але постійні помилки в захисті знівелювали всі спроби. Кияни вміло використали помилки суперника та заслужено виграли з комфортною різнице.

Саме після цього поєдинку відбулася заміна головного тренера ФК Львів. Замість Шумського тепер працює колишній гравець Динамо Анатолій Безсмертний. Чи вдасться, йому змобілізувати колектив побачимо. (Пряма трансляція ФК Львів – Шахтар відбудеться о 17:00).

Чи були позитивні моменти в грі ФК Львів останнім часом? Складно сказати, бо ще в одному домашньому матчі з Колосом команда програла з рахунком 0:2. Нічого дивовижного тоді господарі на продемонстрували. Суперник створив набагато більше моментів, тому здобув логічну перемогу. Знову ці помилки в обороні та якась пасивність півзахисників стали причиною чергової поразки клубу. Тому й керівництво команди і вирішило змінити тренера.

Чи існують хоча б мінімальні шанси у ФК Львів, щоб зачепитися хоча б за очко? Зважаючи на 5 поспіль поразок від Шахтаря з загальною різницею 19:2, висновки напрошуються самі собою. Так, новий тренер, можливо, додасть мотивації, але не майстерності та зіграності.

Шахтар

У гірників також ситуація не дуже комфортна. Потрібно скорочувати відставання від Динамо в 4 очки. Кажуть, що керівництво клубу поставило задачу головному тренеру Каштру зайняти перше місце. Якщо ні, тоді контракт не буде продовжено.

Сенсаційно Шахтар програв у півфіналі Кубка України Агробізнесу з рахунком 0:1 у додатковий час. Так, було відомо, що команда з першої ліги зараз грає дуже добре, особливо в захисті. Але ФК Шахтар все-таки команда зовсім іншого рівня, і повинна без складнощів обігрувати подібних суперників. Після нереалізованого пенальті Патріком щось зламалося у грі донеччан і вони так і не змогли вразити ціль суперника.

У додатковий час захисники Шахтаря проґавили вихід один на один суперника, і пропустили єдиний гол у цій зустрічі. Таким чином донецький клуб вилетів з Кубку України, і сконцентрується на матчах національної першості та Ліги Європи.

Це вже друга поспіль поразка Шахтаря. Трохи раніше клуб програв дома Зорі 0:1. І знову повторився той самий сценарій, коли гірники володіли ініціативою, але не змогли забити хоча б гол. А луганчани вдало відбивали атаки суперника, і забили на останній хвилині.

Перед відповідальними матчами команді Каштру необхідно здобути для впевненості хоча б декілька перемог. Наш прогноз на матч Львів – Шахтар буде на користь діючого чемпіону України. Не може така команда не забивати тричі поспіль а внутрішній арені в поєдинках з посередніми клубами.

Ставки на матч Львів - Шахтар

Ми переконані в тому, що хлопці з Шахтаря зберуться і впевненно обіграють суперника. Команда Каштру повинна забути недавні поразки та вигравати. Коли грає Львів, від нього можна чекати поразок з великим рахунком. Тому ставимо проти ФК Львів. (Ставте на цей та інші матчі чемпіонату України в БК Fan Sport та Favorit).

П2 в другому таймі

Робити прогноз на матч Львів – Шахтар з одного боку не так складно, але нас цікавлять високі коефіцієнти. Тому поставимо на перемогу гірників у другому таймі. Складно уявити, щоб Львів втримався і не пропустив один або кілька голів після перерви. Ставимо на П2 у другому таймі з коефіцієнтом… в БК Pari Match.

Перемога Шахтаря з форою (-2)

Не так часто в останніх матча донецький клуб перемагав з комфортною різницею. Тому болільники вже чекають від команди такої перемоги. Тим більше, що в попередніх п’яти особистих зустрічах Шахтар кожного разу перемагав. При чому мінімальна різниця була 2 голи. В інших іграх перевага сягала 3, 4, 5 м’ячів. І хоча футбол сьогодні у виконанні гравців Шахтаря трохи інший, але різниця в класі не змінилася, і шансі львів’ян уникнути розгрому мінімальні. Ставим на Ф2(-2) з коефіцієнтом… в БК 1xBet.

Львів не заб’є

Так, львів’яни забили лише два голи в останніх 8 особистих зустрічах команд. Тому досить велика ймовірність, що і зараз вони не вразять ворота опонента Тим більше, що гірники досить рідко пропускають на цьому етапі сезону. Ставимо проти голу Шахтаря в БК Melbet.

Чи зіграє хоча б один наш прогноз на матч ФК Львів – Шахтар, дізнайтеся з прямої трансляції, яка запланована на 21 березня о 17:00.