Огляд додатку букмекерської контори Bet365. Найважливіші функції програми та ставки с мобільного телефону. Опис користувача з реальним досвідом ставок в БК Бет3

Більшість клієнтів букмекерських контор зрозуміла перевагу мобільних ставок. Це зручний інструмент, який дозволить зареєструвати парі майже одним дотиком. Одним з таких є мобільний додаток Bet365. Я на власному досвіді переконався в ефективності цієї програми, зрозумів, що вона в багатьох випадках краща, ніж сайт букмекера. І найголовніше – я ставлю у будь-яких місцях з доступом до інтернету. Я поділюся власними враженнями про Bet365 Україна.

Як встановити мобільний додаток Bet365?

Тепер давайте розглянемо питання, як встановлюється мобільний додаток Bet365 для Android на смартфон або планшет. Завантаження програми для Android на Android відбувається швидко і легко. Все, що потрібно зробити, це зайти на мобільний веб-сайт Bet365 зі свого пристрою Android і прокрутити майже до кінця. Там знайдете зелену кнопку з написом "Відкрити всі додатки bet365":

Звертаю увагу на те, що потрібно зайти на офіційний сайт букмекера, а не плутати з іншими сторінками. Після завантаження файлу клацніть на нього та виконайте потрібні кроки. Завантаження файлу .apk для мобільних пристроїв bet365 вже здійснено. APK - це стандартний формат файлу для таких програм, як мобільний додаток Bet365. Достатньо підтвердити встановлення APK для мобільного додатка bet365, і можна користуватися ним.

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Додаток Bet365 IOS

Я використовую додаток Bet365 для Android. Але власники айфонів також користуються програмою IOS. Дізнаємося як завантажити додаток Бет365 Iphone. Програму також можна встановити на Ipad. Ви можете або шукати додаток Bet365 IOS в Apple App Store, і встановити його за допомогою нього, або ж скористатися мобільним сайтом букмекера.

В основному, процес такий самий, як і з програмою для Android. Просто перейдіть на мобільний сайт Bet365 на своєму мобільному пристрої Apple і прокрутіть вниз, поки не з’явиться поле " Відкрити всі додатки". Потім виберіть додаток Bet365 Sport для IOS. Далі виконайте наступні кроки, і завантаження програми IOS bet365 завершено.

Функціональні можливості додатків Бет365

На початку мені було важно знайти деякі функції в додатку. Але зараз я швидко орієнтуюся та користуюся майже всіма інструментами для гри. Що мені подобається в програмі? Перш за все, зрозуміла навігація. Я легко знайду потрібний вид спорту, турнір та матч.

Мене влаштовує розташування подій та те, що коефіцієнти виділені жовтим. Також доступний конструктор ставок та онлайн статистика. Багато інших корисних інструментів є в додатку, про кращі з яких я розкажу зараз.

Кеш-аут. Іноді я користуюся опцією часткового виведення коштів, при якій частина ставок залишиться до тих пір, поки матч або подія не будуть розраховані. Звичайно, це не диво. Ви не можете просто дочекатися останньої хвилини матчу, в якому ваша команда програє десять голів, і розраховувати на те, що чудесним чином збереже свою ставку. Коли я намагався вийти, сума, яку пропонували, залежала від того, який коефіцієнт зараз на цю подію.

Статистика. Раніше мені доводилося бігати по сайтам статистики, щоб знайти всю інформацію про матчі: від американського футболу (НФЛ) до водного поло і майже все, що між ними. В мобільному додатку Бет365 це все доступно. Дуже зручно користуватися онлайн статистикою під час матчів. Інформація подається в графічному вигляді, часто не потрібно навіть вчитуватися, бо і так все зрозуміло.

Мульти-перегляд. Ця функція дозволила об'єднати розписи до 12 матчів одночасно. Завдяки цьому інструменту мені не доводиться переглядати окремі сторінки. Я легко відслідковую одночасно події, які відбуваються в даний момент. Ця функція дуже корисна для прямих трансляції і функції Match Live для кожного конкретного матчу або події. Я також можу зробити швидку ставку, використовуючи цю функцію, на будь-який позицій.

Сповіщення про матчі в реальному часі. Якщо ви зайняті під час матчу або хочете дізнатися, що відбувається, то можете використовувати функцію сповіщень про матч в реальному часі. Це дозволить отримувати повідомлення на свій телефон або інший мобільний пристрій. Ця функція доступна для футболу, скачок і тенісу. У майбутньому можуть бути додані інші.

Найприємніше, що отримані оповіщення повністю настроюються. Є можливість отримувати їх всі або декілька, які я вважав важливішим. Я зміг налаштувати оповіщення для футбольних матчів, включаючи голи, червоні і жовті картки, результати першого і другого таймів, пенальті і т.д. Тобто, додаток додаток Bet365 – це повноцінний помічник беттора.

Матчі в прямому ефірі. Хоча пряма трансляція була доступна на Bet365 для багатьох з найпопулярніших подій, була також опція Match Live, коли трансляція недоступна. Це також корисно, коли ви не хочете витратити весь свій обсяг даних на прямі трансляції. Функція є безкоштовною для всіх активних учасників парі і дозволяла максимально дізнатися про події в матчі.

Match Live доступний для більшості популярних видів спорту, включаючи футбол, баскетбол, бейсбол, теніс, крикет, дартс, скачки, лігу / союз регбі та багато іншого. Використовуючи функцію Match Live для футболу, можна відстежувати всі важливі моменти: кутові, штрафні удари, удари по воротах, а також процент володіння м’ячом. Інші події, в яких використовувалася функція Match Live, працювали приблизно так само, як описаний вище футбольний приклад.

Архів минулих результатів. Я використовую зручну функцію пошуку, щоб знайти минулі результати і переможців в футболі, хокеї, тенісі, регбі та інших дисциплін. Використовуйте цю інформацію, щоб робити правильні ставки.

Включені країни. Щоб робити ставки в мобільному додатку bet365, або на сайті оператора, потрібно знайти свою країну в списку доступних. При створенні облікового запису я виявив, що можна зареєструватися і використовувати bet365 з країн, перерахованих в меню "Країна проживання". Його я знайшов на сторінці "Приєднуйтесь зараз". Згідно з умовами та положеннями Bet365, кожен потенційний клієнт повинен перевірити, чи відповідають ставки на спорт в Бет365 законам його країни. Однак у міру зміни законів і правил важливо відзначити, що цей список країн також може бути змінений.

Служба підтримки в додатку Бет365

У bet365 клієнти з України та інших країн можуть використовувати різні канали для зв'язку зі службою підтримки, такі як телефон, чат та електронна пошта. Додаток дозволяє клієнтам подавати скарги на Bet365 через всі канали підтримки.

Я іноді зв'язувався зі службою підтримки в режимі реального часу, і був вражений швидкістю і точністю наданих відповідей. Нарешті, служба підтримки є компетентною і професійною, і готова допомогти своїм клієнтам 24 години на добу, 7 днів на тиждень, незалежно від їх проблем. Особисто в мене немає нарікань до її роботи.

Висновки

Я намагався оцінювати додаток Bet365 максимально об’єктивно. Скажу відверто, що задоволений функціоналом, та швидкістю його роботи. Робити ставки за допомогою цієї програми досить комфортно. Принаймні я не знайшов проблеми. І найголовніше, що доступ до особистого кабінету – стабільний.

Термін дії коду бонуса Bet365: 2021

Останнє оновлення: березень 2021