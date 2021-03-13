Ставте на матч 1/8 фіналу Ліги Європи: Динамо Київ – Вільярреал. Аналіз результатів клубів, та вибір кращих ставок в букмекерських конторах

В першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи 11 березня зустрінуться Динамо Київ та іспанський Вільярреал. Кияни у складному протистоянні подолали Брюгге за загальним рахунком 2:1. Іспанці без особливих проблем переграли Зальцбург 4:1 після двох матчів. Проаналізуємо шанси команд на створимо прогноз на матч Динамо Київ – Вільярреал.

Прогноз на матч Динамо Київ – Вільярреал у букмекерів

Динамо Київ

Столичний клуб зараз набрав хороший тонус та продовжує успішні виступи як на внутрішній арені, так і в Лізі Європи. Треба відзначити характер клубу в гостьовому поєдинку з бельгійським Брюгге. Нічого особливого кияни не створили в атаці, але не дозволили супернику забити. Найкращий момент у матчі гості реалізували. Дотепний розіграш штрафного за участю Родрігеса, Циганкова завершив точним пострілом Буяльского. Рахунок 1:0 вивів Динамо до 1/8 фіналу.

Цікаво, що на власному полу Динамо також не переважало Брюгге. Бельгійці впевненно втримували м’яч, та створювали моменти. Рахунок тієї зустрічі 1:1 цілком закономірний. Іноді навіть здавалося, що гості можуть забити ще. Але, на щастя для киян, цього не сталося. До речі, героєм двобою став Буяльский, який двічі забивав голи Брюгге.

Створюючи прогноз на матч Динамо Київ – Вільярреал, ми звернули увагу на результати киян на внутрішній арені. Звичайно, приголомшив матч на Кубок України. Коли грає Динамо Київ, потрібно очікувати різних сценаріїв. Але мало, хто гадав, що цей поєдинок завершиться в додатковий час, а потім в серії пенальті. Героєм тієї зустрічі став воротар Бойко. Саме завдяки його реакції динамівці вийшли в наступний раунд.

В чемпіонаті України ФК Динамо Київ збільшив відрив від Шахтаря до 4 очків. Сталося це завдяки перемозі над ФК Львів та поразці гірників від Зорі 0:1. У матчі з львів’янами Динамо скористалося перевагою в класі та переконливо виграли 4:1. Звісно, Лига Європи за рівнем вище, що й відчули кияни в поєдинку з бельгійцями. Тому вони повинні прикласти не менше зусиль для перемоги над іспанським клубом.

Вільярреал

Більшість спеціалістів чекали інтриги в протистоянні Вільярреалу з австрійським Зальцбургом. Але сподівання не справдилися вже в першому гостьовому матчі. Іспанці обрали сміливу тактику з трьома форвардами, і вона виявилася вірною. Вже в першому таймі Вільярреал повів з рахунком 1:0, хоча міг і збільшити перевагу, але не реалізував пенальті. Нічого не змінилося після перерви, Ніньо забив ще один гол, і гості впевненно виграли 2:0.

Дома іспанці також підтвердили свій високий клас, і знову обіграли Зальцбург з рахунком 2:1. Так, гостям вдалося відкрити рахунок, але у господарів є Морено, який забив два голи. По суті Вільярреал пройшов в 1/8 фіналу ще в першому матчі, а дома лише підтвердив свою перевагу.

На жаль, в чемпіонаті Іспанії "Підводний човен" грає на так добре, як у Лізі Європи. В пасиві поразки від Атлетико 0:2 дома та Бетісу 1:2. Ці невдачі опустили клуб на 7 місце. І зараз команда повинна повернутися на 6 місце, щоб забезпечити собі путівку в Лігу Європи на наступний сезон.

Цілком можливо, шо іспанський клуб, виснажений матчами на внутрішній арені, не використає повний потенціал у поєдинку з киянами. Тому наш прогноз на матч Динамо Київ – Вільярреал буде більш обережним.

Ставки на матч

Є припущення, що поєдинок в Києві буде проходити за тим же сценарієм, що і з Брюгге. Кияни зараз не можуть весь матч домінувати з такими суперниками як Вільярреал. Тому чекаємо обережної гри з боку гостей. Скоріше за все, й гості на будуть йти вперед великими силами, та оберуть виїздну модель. Тому наш прогноз на матч Динамо Київ – Вільярреал базується на тому, що голів багато голів. (Ставки на цей та інші матчі Ліги Європи можна зробити в БК Fan Sport та Melbet).

Тотал менше 2,5

Звернемо увагу на результативність киян. В останніх зустрічах клуб 4 рази зіграв на тотал менше. Єдиний поєдинок за участю Динамо, де було багато голів – з ФК Львів. Але це явний аутсайдер, зустріч з яким не є показовою. У іспанців 6 "низових" матчів в останніх 7-ми. Тому наша ставка на ТМ (2,5) в БК 1Xbet з коефіцієнтом 1,81

Тотал менше 0,5 в першому таймі

Вважаємо, що суперники будуть обережно грати на старті гри. Більше того, намагатимуться, в першу чергу, не пропустити. В попередніх зустрічах часто перші тайми за участю цих клубів були "сухими". Тому ставим на ТМ (0,5) у першому таймі в БК Favorit з коефіцієнтом 2,56

Х2

Динамівці пройшли бельгійців у великий мірі за рахунок везіння та характеру. Чи вистачить сил киянам пройти іспанський бар’єр великі сумніви. До того ж у Динамо є проблеми в атаці. Бесєдін не може реалізувати свій потенціал в матчах Ліги Європи. Вільярреал може скористатися деякою невпевненістю киян, та виграти матч. З урахуванням цих факторів зробимо ставку на гостей з нульовою форою в букмекерській конторі Pari Match з коефіцієнтом 1,5.