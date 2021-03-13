 Прогноз на матч Динамо Київ – Вільярреал | Betting | Champion.com.ua
Мій профіль
Інгулець у більшості мінімально переміг Минай
Сьогодні 15:55 2005
Джима фінішувала 15-ю у гонці переслідування Кубку світу
Сьогодні 19:06 153
Дніпро-1 у меншості перемогло Ворсклу в УПЛ
Сьогодні 18:53 355
Підручний у ТОП-30 гонки переслідування на Кубку світу
Сьогодні 16:23 419
Маркевич розраховує повернутися у Металіст
Вчора 23:13 1536 1
Рідний брат Шахаба може перейти у Зорю
Вчора 21:46 1291
Зоря узгодила перехід бразильського нападника
Вчора 20:32 1651 1
Джима - п'ята у спринті на Кубку світу
Вчора 19:43 2397
Англійський гранд цікавиться Яремчуком
Вчора 17:45 3836
Батько Хейні: Незабаром запропонуємо Ломаченку семизначний гонорар
Вчора 12:09 2975
Блоги
Легендарного Шакіла О'Ніла забрала швидка після жорсткого нокауту
Легендарного Шакіла О'Ніла забрала швидка після жорсткого нокауту Андрій Твердохліб
Вчора 20:52 8391
Відео дня. 54-річний легендарний футболіст розпочав свій 36-й сезон на найвищому рівні
Відео дня. 54-річний легендарний футболіст розпочав свій 36-й сезон на найвищому рівні Андрій Твердохліб
Вчора 18:24 2046
Відома українська спортсменка почала продавати свої еротичні фото, прихільники обурилися
Відома українська спортсменка почала продавати свої еротичні фото, прихільники обурилися Андрій Твердохліб
Вчора 13:08 4055
Промо-відео до бою Берінчик - Санчес
Промо-відео до бою Берінчик - Санчес Андрій Твердохліб
Вчора 10:33 503
На Площі зірок у Києві відкрили іменні зірки відомих спортсменів
На Площі зірок у Києві відкрили іменні зірки відомих спортсменів Valeriy Ruchka
11.03.2021 14:06 890
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:48 Блог Розбиратися буду пізніше. Харлан прокоментувала свою сенсаційну поразку 21
19:36 Хокей. УХЛ Донбас переграв Дніпро в УХЛ 111
19:15 Футбол Бензема вирвав для Реала перемогу над Ельче у Ла-Лізі 162
19:06 Біатлон Джима фінішувала 15-ю у гонці переслідування Кубку світу 153
19:00 Беттінг Покерматч Промокод 168
18:53 Футбол Дніпро-1 у меншості перемогло Ворсклу в УПЛ 355
18:39 Баскетбол Дніпро впевнено перемогло Запоріжжя у Суперлізі 257
18:26 Футбол Баварія розібралася з Вердером, Вольфсбург знищив Шальке. Результати 25 туру Бундесліги 288
18:18 Блог На Кубку світу з біатлону ледь не вбило людину 1028
18:10 Футбол Минай - Інгулець 0:1. Відео голу 397
18:00 Беттінг Прогноз на матч Динамо Київ – Вільярреал 313
17:55 Футбол Сассуоло у результативному матчі обіграло Верону у Серії А 288
17:38 Біатлон Лесюк прийшов п'ятим у спринті Кубка IBU 394
17:23 Хокей. УХЛ Кременчук знищив Крижаних Вовків в УХЛ 443
17:09 Футбол Алавес у меншості зіграв внічию з Кадісом у 27 турі Ла-Ліги 349
17:00 Беттінг Прогноз на матч Шахтар - Десна 484
17:00 Беттінг Riobet промокод 367
16:57 Теніс Марченко не зміг пробитися у фінал турніру в Італії 511
16:53 Пряма трансляція Ворскла - Дніро-1: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE 661
16:34 Футбол Челсі не зміг дотиснути Лідс у 28 турі АПЛ 471
16:23 Біатлон Підручний у ТОП-30 гонки переслідування на Кубку світу 419
16:13 Баскетбол Прометей розгромив Харківських Соколів у Суперлізі 511
15:55 Футбол Інгулець у більшості мінімально переміг Минай 2005
15:39 Футбол Аугсбург - Боруссія М 3:1. Огляд матчу 517
15:26 Футбол СБУ перевірить Ахметова, Геллера та інших депутатів, причетних до ратифікації Харківських угод 717

Прогноз на матч Динамо Київ – Вільярреал

Сьогодні 18:00 313 0
Ставте на матч 1/8 фіналу Ліги Європи: Динамо Київ – Вільярреал. Аналіз результатів клубів, та вибір кращих ставок в букмекерських конторах
Прогноз на матч Динамо Київ – Вільярреал
Динамо Київ – Вільярреал 11 березня 2021

В першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи 11 березня зустрінуться Динамо Київ та іспанський Вільярреал. Кияни у складному протистоянні подолали Брюгге за загальним рахунком 2:1. Іспанці без особливих проблем переграли Зальцбург 4:1 після двох матчів. Проаналізуємо шанси команд на створимо прогноз на матч Динамо Київ – Вільярреал.

Прогноз на матч Динамо Київ – Вільярреал у букмекерів


Ставка		 Букмекер Коефіцієнт Реєстрація
X2 Pari Match 1,3 На сайті букмерера >
ТМ (2,5) 1xBet  1,6 Промокод 1XMAX >
ТМ(0,5) в першому таймі Favorit 2,6 Зробити ставку >

Динамо Київ

Столичний клуб зараз набрав хороший тонус та продовжує успішні виступи як на внутрішній арені, так і в Лізі Європи. Треба відзначити характер клубу в гостьовому поєдинку з бельгійським Брюгге. Нічого особливого кияни не створили в атаці, але не дозволили супернику забити. Найкращий момент у матчі гості реалізували. Дотепний розіграш штрафного за участю Родрігеса, Циганкова завершив точним пострілом Буяльского. Рахунок 1:0 вивів Динамо до 1/8 фіналу.

Цікаво, що на власному полу Динамо також не переважало Брюгге. Бельгійці впевненно втримували м’яч, та створювали моменти. Рахунок тієї зустрічі 1:1 цілком закономірний. Іноді навіть здавалося, що гості можуть забити ще. Але, на щастя для киян, цього не сталося. До речі, героєм двобою став Буяльский, який двічі забивав голи Брюгге.

Прогноз на матч Динамо Київ – Вільярреал

Створюючи прогноз на матч Динамо Київ – Вільярреал, ми звернули увагу на результати киян на внутрішній арені. Звичайно, приголомшив матч на Кубок України. Коли грає Динамо Київ, потрібно очікувати різних сценаріїв. Але мало, хто гадав, що цей поєдинок завершиться в додатковий час, а потім в серії пенальті. Героєм тієї зустрічі став воротар Бойко. Саме завдяки його реакції динамівці вийшли в наступний раунд.

В чемпіонаті України ФК Динамо Київ збільшив відрив від Шахтаря до 4 очків. Сталося це завдяки перемозі над ФК Львів та поразці гірників від Зорі 0:1. У матчі з львів’янами Динамо скористалося перевагою в класі та переконливо виграли 4:1. Звісно, Лига Європи за рівнем вище, що й відчули кияни в поєдинку з бельгійцями. Тому вони повинні прикласти не менше зусиль для перемоги над іспанським клубом.

Вільярреал

Більшість спеціалістів чекали інтриги в протистоянні Вільярреалу з австрійським Зальцбургом. Але сподівання не справдилися вже в першому гостьовому матчі. Іспанці обрали сміливу тактику з трьома форвардами, і вона виявилася вірною. Вже в першому таймі Вільярреал повів з рахунком 1:0, хоча міг і збільшити перевагу, але не реалізував пенальті. Нічого не змінилося після перерви, Ніньо забив ще один гол, і гості впевненно виграли 2:0.

Дома іспанці також підтвердили свій високий клас, і знову обіграли Зальцбург з рахунком 2:1. Так, гостям вдалося відкрити рахунок, але у господарів є Морено, який забив два голи. По суті Вільярреал пройшов в 1/8 фіналу ще в першому матчі, а дома лише підтвердив свою перевагу.

На жаль, в чемпіонаті Іспанії "Підводний човен" грає на так добре, як у Лізі Європи. В пасиві поразки від Атлетико 0:2 дома та Бетісу 1:2. Ці невдачі опустили клуб на 7 місце. І зараз команда повинна повернутися на 6 місце, щоб забезпечити собі путівку в Лігу Європи на наступний сезон.

Цілком можливо, шо іспанський клуб, виснажений матчами на внутрішній арені, не використає повний потенціал у поєдинку з киянами. Тому наш прогноз на матч Динамо Київ – Вільярреал буде більш обережним.

Ставки на матч

Є припущення, що поєдинок в Києві буде проходити за тим же сценарієм, що і з Брюгге. Кияни зараз не можуть весь матч домінувати з такими суперниками як Вільярреал. Тому чекаємо обережної гри з боку гостей. Скоріше за все, й гості на будуть йти вперед великими силами, та оберуть виїздну модель. Тому наш прогноз на матч Динамо Київ – Вільярреал базується на тому, що голів багато голів. (Ставки на цей та інші матчі Ліги Європи можна зробити в БК Fan Sport та Melbet).

Тотал менше 2,5

Звернемо увагу на результативність киян. В останніх зустрічах клуб 4 рази зіграв на тотал менше. Єдиний поєдинок за участю Динамо, де було багато голів – з ФК Львів. Але це явний аутсайдер, зустріч з яким не є показовою. У іспанців 6 "низових" матчів в останніх 7-ми. Тому наша ставка на ТМ (2,5) в БК 1Xbet з коефіцієнтом 1,81

Тотал менше 0,5 в першому таймі

Вважаємо, що суперники будуть обережно грати на старті гри. Більше того, намагатимуться, в першу чергу, не пропустити. В попередніх зустрічах часто перші тайми за участю цих клубів були "сухими". Тому ставим на ТМ (0,5) у першому таймі в БК Favorit з коефіцієнтом 2,56

Х2

Динамівці пройшли бельгійців у великий мірі за рахунок везіння та характеру. Чи вистачить сил киянам пройти іспанський бар’єр великі сумніви. До того ж у Динамо є проблеми в атаці. Бесєдін не може реалізувати свій потенціал в матчах Ліги Європи. Вільярреал може скористатися деякою невпевненістю киян, та виграти матч. З урахуванням цих факторів зробимо ставку на гостей з нульовою форою в букмекерській конторі Pari Match з коефіцієнтом 1,5.

Коментарі ()