 Прогноз на матч Шахтар - Десна | Betting | Champion.com.ua
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Прогноз на матч Шахтар - Десна

Сьогодні 17:00 184 0
Ставте по нашим рекомендаціям на гру Шахтар – Десна. Аналіз турнірної ситуації суперників, вибір кращих ставок (на тотал більше).
Прогноз на матч Шахтар - Десна
Шахтар – Десна 14 березня 2021

У 18 турі чемпіонату України 14 березня зустрічаються Шахтар та Десна. Господарі претендують на перше місце, а гості – на місце в єврокубах. Проаналізуємо виступи команд у попередніх матчах, та напишемо прогноз на матч Шахтар – Десна.

Прогноз на матч Шахтар – Десна у букмекерів


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"Обидві заб’ють" - так Pari Match 1,81 На сайті букмерера >
ТБ(3) 1xBet  1,98 Промокод 1XMAX >
Тотал більше 1,5 у другому таймі Melbet 1,9 Промокод BETMAX >

Фк Шахтар

Гірники ще недавно грали у Кубку України. Всі вже очікували на фінал з Динамо, але сталася несподіванка. Ні, це справжня сенсація. Шахтар поступився у півфіналі команді з першої ліги – Агробізнесу з Хмельницької області з рахунком 0:1 у додатковий час. Як і напередодні в матчі з Зорею гірники володіли ініціативою, але забити не змогли. Суперник очікувано побудував автобус біля власних воріт. Футболістам Шахтаря довелося з великими труднощами пробиратися крізь оборону суперника. Але марно: в пасиві поразка і виліт з Кубку.

Що сталося з гравцями Шахтаря в матчі з Зорею? Нічого особливого, просто команда ще не вийшла на максимальний рівень готовності. Донецькі футболісти вправно діяли в поєдинках з Маккабі в Лізі Європи, і перемогли з загальним рахунком 3:0. А от луганчани виявилися складним горішком. Знову, як і в багатьох поєдинках, Шахтар домінував на полі, але нічого не забив. А суперник, навіть граючи в меншості, забив на останніх хвилинах. Ця поразка відкинула Шахтар ще далі від першого місця. Навіть з’явилися розмови, що з Каштру не пролонгують контакт, якщо клуб під його керівництвом на стане чемпіоном.

чемпіонат україни перша ліга

З Десною "шахтарі" в останніх матчах грали не так просто. Згадаємо поєдинок першого туру, в якому гірники не змогли взяти 3 очки, зрівнявши рахунок до 2:2. Тоді Дентіньо зрівняв рахунок за 10 хвилин до кінця зустрічі. А перед цим гірники вигравали 3:2 та 4:2. Як бачимо, в особистих зустрічах суперники забивали багато. Тому наш прогноз на матч Шахтар – Десна буде з урахуванням цього факту.

Десна

Чернігівський клуб здивував нічиєю в домашньому матчі з київським Динамо. Кияни домінували в першому та другому таймах, але ніяк не могли забити бодай гол. Не можна сказати, що чернігівці надто добре захищалися. Скоріше, кияни не могли реалізувати свою перевагу. На точний вистріл Будковського динамівці відповіли голом Циганкова з пенальті. В результаті нічия 1:1.

Очевидно, що вдала гра з лідером надихнула гравців Десни, і вони легко розібралися з Інгульцем на власному полі з рахунком 3:0. Ніякого іншого результату неможливо уявити, бо перевага господарів за ударами в отвір воріт була 5-0. Що до 60-ї хвилини господарі забили 2 голи після чого спокійно дограли поєдинок.

Не так добре діють гравці Десни в гостях. Недавно клуб зустрічався з Зорею, та поступився 1:2. Суперники створили однакову кількість моментів, але луганчани були точнішими, і забили двічі. Зараз основна задача команди – закріпитися на четвертому місці, яке дає путівку в Лігу Європи. На цю позицію також претендує Ворскла, Олександрія та Колос. Тому кожна втрата очків може бути болісною. Очікуємо від чернігівського колективу продуктивної гри проти одного з флагманів українського футболу.

Ставки на матч Шахтар Донецьк – Десна Чернігів

Ми відзначили, що останні особисті зустрічі суперників виявилися результативними. Є підозра, що і зараз ми побачимо щось подібне. Гірникам дуже потрібні очки, щоб вийти на перше місце. Також очки необхідні й Десні, яка претендує на путівку в Лігу Європи. Тобто, нічия не влаштую господарів точно. Наш прогноз на матч Шахтар – Десна буде базуватися на цих припущеннях. (Ставте на цей та інші матчі чемпіонату України в БК Fan Sport та Favorit).

Тотал більше 3

Зараз футбол Шахтаря більш раціональний, ніж у минулих сезонах. Іноді команді не хватає драйву. Але в попередніх поєдинках з Десною всього цього було вдосталь. Чернігівцям вдавалися результативні атаки в іграх з гірниками. Тому чекаємо голів від команд і ставимо на тотал більше 3 у букмекерській конторі 1xBet з коефіцієнтом…

"Обидві заб’ють" - так

Ця ставка випливає з нашого припущення про результативний футбол у виконанні суперників. У попередніх трьох зустрічах кожна команда забивала. Зараз мотивація у кожної сторони максимальна, тому ставим на голи Десни та Шахтаря в БК Pari Match з коефіцієнтом…

Тотал більше 1,5 у другому таймі

Наполягаємо на тому, шо основні події відбуватимуться у другій половині. Ймовірно, що в першому таймі суперники будуть придивлятися один до одного, а після перерви забиватимуть голи. Ставимо на ТБ(1,5) у другому таймі в букмекерській конторі Melbet з коефіцієнтом…

Наскільки точним виявиться прогноз на матч Шахтар – Десна покаже пряма трансляція 14 березня о 18:00.

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