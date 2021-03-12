Усі фрібети і акції букмекерської контори Ліга Ставок. Вітальний бонус для новачків. Фрібет «Приведи друга». Програма лояльності з віп картками для активних гравців. Умови використання всіх бонусів від оператора

Букмекерська компанія Ліга Ставок як завжди проводить цікаві акції з привабливими бонусами. Ось і зараз на сторінці компанії клієнти знаходять різні пропозиції. На офіційному сайті Ліга Ставок фрібет отримують всі бажаючі. Дізнаємося про найкращі з них.

Бонус при реєстрації

Ліга ставок створила для нових клієнтів акцію. Усі бажаючі можуть створити обліковий запис, поповнити рахунок і отримати вітальний фрібет без необхідності подальшого відіграшу. Нагадаємо, що це легальний оператор. На сайті Ліга Ставок реєстрація проводиться за стандартним алгоритмом. Тобто, гравець повинен заповнити форму, створити заявку, а потім створити особистий кабінет на сайті ЦУПИС. Далі потрібно пройти ідентифікацію, представивши документи оператору.

Щоб отримати право на Ліга Ставок фрібет, клієнт поповнює рахунок на мінімальну суму 10 рублів. Гроші можна переказати на клубну карту. Під час реєстрації потрібно ввести Ліга Ставок промокод (його можна знайти на нашому порталі).

Після поповнення рахунку гравець робить одну, або декілька ставок на всю суму стартового депозиту. Це може бути ординар, або експрес з підсумковим коефіцієнтом не менше 1,4. Гравці можуть включати в купон будь-які події для всіх видів спорту з лінії. Далі потрібно дочекатися, коли всі матчі пройдуть.

Незалежно від того, зіграє ставка чи ні, беттор отримає в БК Ліга Ставок фрібет на суму першого поповнення. Максимальна сума – 10 тис. рублів, мінімальна – 10 р.

Як використати Ліга Ставок фрібет?

Фрібет можна використовувати для укладення одного парі по типу "ординар" протягом 7 днів після його отримання. Якщо ставка, виграє, на депозит гравцю зарахується сума чистого прибутку, тобто різниця між виграшом і розміром фрібету.

Багато клієнтів цікавляться, чи можна в БК Ліга Ставок бонус використати для ставок на кіберспорт? Звісно, так. Коли беттор отримає бонусну суму, він використовує її для ставок на будь-які події в лініях букмекера.

"Приведи друга"

Приваблива акція для власників клубної картки Ліга Ставок і тих гравців, які зробили операції на суму від 3000 або 5000 рублів в касі оператора. Після цього гравець отримує у касира купон на безкоштовну ставку (Ліга ставок фрібет).

Фрібет передається другу чи знайомому, у якого ще немає клубної картки Ліга Ставок. Після цього людина повинна отримати клубну картку і зробити ставку на суму від 300 або 500 рублів. Після цього обидва гравці отримують в БК Ліга Ставок фрібет на суму 300 або 500 рублів, в залежності від розміру зроблених ставок раніше.

Бонусна сума надходить на клубну карту гравця. Використовувати фрібет Ліга Ставок можна тільки цілої сумою. Якщо ставка виявиться вдалою, то на основний рахунок гравця надходить виграшна сума за виключенням фрібету. Якщо ж клієнт не скористався безкоштовною ставкою протягом 14 днів, пропозиція анулюється.

Якщо гравець не використав отриманий купон від касира 30 днів, він також анулюється. Потрібно протягом цього терміну передати купон новому клієнтові, щоб той зробив ставку.

"Експрес дня"

Щоденно на сайті Ліга Ставок публікуються експреси з підвищеними коефіцієнтами. Все, що потрібно зробити гравцю – обрати експрес, який його влаштовує. Не обов’язково кожного дня робити подібні ставки. Але іноді попадаються досить перспективні комбінації ставок. Оскільки в БК Ліга Ставок футбол представлений досить широкою лінією, то можна обирати експреси з найпопулярнішим видом спорту.

"Страховка першої ставки"

Ця акція пропонується новим клієнтам букмекерської контори БК Ліга Ставок. Її учасниками зможуть стати гравці, які створили аккаунт на сайті Ліга Ставок ру і отримали клубну картку компанії. Ідея цієї акції дуже проста. Якщо клієнт програв першу ставку, він отримує Ліга Ставок фрібет, який дорівнює сумі програшу, але не більше 500 рублів.

Ставка розраховується протягом 30 днів з моменту реєстрації гравця і отримання ним клубної картки Ліга Ставок. Треба вважати, що якщо перша ставка буде вдалою, він не отримає бонус. Скористатися пропозицією можна лише раз. Отриману призову суму потрібно використати повністю. Якщо угода буде вдалою, то беттор отримає на власний рахунок чистий виграш за виключенням розміру фрібету.

Повернення коштів при рахунку 0:0

Чергова приваблива акція для клієнтів букмекерської компанії Ліга Ставок. Суть її дуже проста. Якщо гравець зробив ставку на будь-який футбольний поєдинок, а він завершився з рахунком 0:0, то йому повертаються кошти. Звісно, якщо ставка не зіграла.

В умовах оператора чітко вказано, що враховуються лише ставки, які зроблені перед початком гри. Не зараховуються угоди на точний рахунок. Вони розраховуються за правилами букмекера, стандартним чином.

Програма лояльності для Віп клієнтів Ліга Ставок

Активним клієнтам букмекерська компанія Ліга Ставок надає хороші можливості отримати кешбек. Достатньо лише ставити великі суми, після чого гравець отримає певний рівень VIP. Всього доступно 4 рівня:

"Зелений";

"Срібний";

"Золотий";

"Платиновий".

Гравці отримують картки, кожна з яких гарантує отримання певного кешбеку. Власники зеленої і срібної Віп карти отримують кешбек 7,5% від кожної ставки. Власники золотої карти отримують 10%, а платинової - 12,5%.

Щоб отримати зелену карту, гравець повинен поставити протягом місяця 1 млн. рублів. Крім кешбеку беттори отримують ще страховку для першого парі у вигляді фрібету. Щоб заробити срібну картку, гравець повинен проставити 5 млн. рублів на місяць. Він також отримує фрібети (2 шт.).

Для отримання золотої картки клієнт БК Ліга Ставок за місяць зобов'язаний поставити 10 млн. рублів. Йому також надається два фрібети. Платинова картка дістається гравцям, які витратили на ставки 20 млн. рублів за календарний місяць. Звертаємо увагу, що Віп статус потрібно підтримувати щомісяця. Тобто, зазначені суми потрібно витрачати для ставок кожного місяця. Якщо гравцеві не вдається це зробити, то він втрачає статус Віп клієнта на 30 днів.

Промокод для власників клубної карти

Якщо гравець отримав клубну картку БК Ліга Ставок, він має можливість ввести промокод під час реєстрації. Цей код дозволить йому отримати більше бонусів. Стануть доступними більше акцій. Все що потрібно зробити клієнту – скопіювати актуальний промокод Ліга Ставок та ввести в реєстраційну форму для власників клубної картки букмекера.

Популярні питання

Чи всі гравці мають право на Віп картки та кешбек букмекерської контори Ліга Ставок?

Так, всі гравці мають на це право. Потрібно лише поставити потрібну кількість ставок.

Де знайти друга для отримання фрібету?

Можливо серед ваших знайомих є такі, хто цікавиться спортом. Цілком ймовірно, що їх зацікавлять ставки в БК Ліга Ставок. Запропонуйте їм цю пропозицію.

Чи можна отримати всі бонуси в мобільному додатку?

Так, звичайно.