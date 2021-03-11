 Прогноз на матч Рома – Шахтар | Betting | Champion.com.ua
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Прогноз на матч Рома – Шахтар

Сьогодні 19:00 1454 0
Ставте на матч 1/8 фіналу Ліги Європи: Рома – Шахтар. Аналіз попередніх результатів команд, та особистих зустрічей. Вибір кращих ставок в букмекерських конторах
Прогноз на матч Рома – Шахтар
Рома – Шахтар 11 березня 2021

В 1/8 фіналу Ліги Європи Рома приймає Шахтар. Команди впевненно подолали 1/16 фіналу, здобувши перемоги в обох поєдинках. Кілька років тому суперники перетиналися в плей-офф Ліги Європи, і тоді римляни пройшли далі. Зараз шанси команд приблизно рівні. Проаналізуємо їх можливості та створимо прогноз на матч Рома – Шахтар.

Прогноз на матч Рома – Шахтар у букмекерів


Ставка		 Букмекер Коефіцієнт Реєстрація
"Обидві заб’ють" - так 1xBet  1,67 Промокод 1XMAX >
П1 Fan Sport 1,65 Промокод fan_16>
ТБ(2,5) Melbet 1,83 Промокод BETMAX >

Рома

Римляни на попередньому етапі зустрічалися з португальською Брагою. Після жеребкування багато хто вважав Рому фаворитом цієї пари. Так і сталося, італійці вже в першому матчі обіграли в гостях Брагу з рахунком 2:0. Вже на 6 хвилині боснійський ветеран Джеко відкрив рахунок. Інтрига остаточно вмерла на 55-й хвилині, коли господарі заробили червону картку. Гості скористалися цим, і забили ще один гол, фактично забезпечили собі путівку в 1/8 фіналу.

На римському стадіоні "Олімпіко" футболісти Роми не стали щось мудрувати, а забили 3 голи. І знову першим забив Джеко. Далі вже команди просто догравали матч, бо розуміли, що далі піде Рома. На відміну від Шахтаря, італійці з самого початку грали в Лізі Європи. Вони зайняли перше місце, граючи в одній групі з ЦСКА Софія, Янг Бойзом та Клужом. Рома на 3 очки випередила другий Янг Бойз. Знову-таки, всі прогнозували перше місце "Вовкам", так і сталося.

Треба розуміти, що Рома грає на два фронти. В Серії А римляни займають 5 місце і намагаються потрапити в четвірку, щоб вибороти путівку в Лізі чемпіонів. З прямими конкурентами Рома грала невдало на цьому етапі. В пасиві поразка від Мілану 1:2 та Ювентусу 0:2. Коли проти римлян діє потужна атака, починаються проблеми. Якщо з середняками команда вправляється, то з більш потужними клубами не завжди. Тому прогноз на матч Рома – Шахтар ми створимо з урахуванням цих проблем римлян.

ФК Шахтар

Гірники на диво впевненно здолали ізраїльський Маккабі в 1/16 фіналу. Спочатку Шахтар обіграв опонента на його полі 2:0. Знову склалося враження, що зустрілися команди різного рівня. Треба ще враховувати, що коли грає Шахтар на початку весни, йому не завжди вистачає сил на всю гру. Дається взнаки зимова пауза.

Але нічого подібного ми не помітили в Ізраїлі. Гості контролювали гру, та добилися вигідного рахунку. Другий гол гірники провели в самому кінці зусиллями Тете. У домашньому матчі несподіванок не сталося. Особливих моментів не було, але Шахтар Донецьк здобув мінімальну перемогу 1:0 завдяки голу Мораеса з пенальті.

прогноз на матч Рома - Шахтар

Створюючи прогноз на матч Рома – Шахтар, ми пам’ятаємо, як український клуб грав в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Вразив футбол Шахтаря в матчах з Реалом, коли підопічні Каштру виграли 3:2 та 2:0. Не менше вразили матчі з менхенгладбахською Борусією, в яких Шахтар програв 0:4 та 0:6. Також відзначимо дві нульових нічиї з теперішнім лідером Серії А міланським Інтером.

Можна зробити висновок, що Шахтар може не тільки на рівних грати з грандами, але й вигравати в них. Рома не сильніше Реалу та Інтеру. То ж шанси пройти італійців у донецького клубу є. Мова поки що не йде про фінал Ліги Європи, але потрапити до чвертьфіналу цілком до снаги. При умові повної мобілізації.

У Шахтаря є втрата. Скоріше за все, в матчі з Ромою не зможе зіграти Степаненко. Тарас отримав травму, і це дуже велика втрата для гірників. Без свого ключового опорника діючий чемпіон України втрачає міць в обороні.

Прогноз на гру

Рома повинна скористатися своїм полем, щоб створити певний запас в голах. Навряд чи господарі з великим рахунком обіграють суперника, але точно намагатимуться забити якомога більше. Оборона клубу – не сама сильна ланка. Тому шанси у гостей будуть. На цих деталях і побудуємо прогноз на матч Шахтар – Рома. (Ставки на цей та інші матчі Ліги Європи можна зробити в БК Parimatch та Favorit).

"Обидві заб’ють" - так

Сподіваємося, що команди не підведуть і порадують голами. Що Рома, що Шахтар багато часу проводять в атаці. Оборона ніколи не була пріоритетом для кожного клубу. В багатьох зустрічах цього сезону команди пропускали та забивали. Тому ставимо на голи кожної сторони в БК 1xBet з коефіцієнтом 1,67.

Тотал більше 2,5

Ще одна ставка, яка напрошується. Ми бачили, як Шахтар завзято діяв у матчі з Реалом, та як багато пропустив від Борусії ( 10 голів у двох іграх). Рома також дозволяє суперникам вражати свої ворота. Оскільки господарі намагатимуться забити якомога більше, а гості будуть діяти на контратаках, то голи будуть. Ставимо на ТБ(2,5) з коефіцієнтом 1,61 в БК Melbet.

Перемога Роми

Пам’ятаємо як впевненно Рома обіграла Шахтар 1:0 у другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на своєму полі. Незважаючи на мінімальний розрив, у римлян була перевага по всім компонентам. Є відчуття, що і зараз італійці переможуть. Тому ставимо на П1 х коефіцієнтом 1,65 в БК Fan Sport.

Нагадаємо, що пряма трансляція Рома – Шахтар почнеться о 22:00.

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