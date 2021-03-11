Бонус 1хСтавка 2021

Всі доступні бонуси букмекерської контори 1хСтавка. Бонус для новачків «Вони повертаються», що включає три бонуси. «Зимова естафета» для клієнтів.

Букмекерська контора 1хСтавка дарує своїм клієнтам два бонуси – "Вони повертаються" та "Зимова естафета". В першу чергу, це вітальний 1хСтавка бонус "Вони повертаються". Розглянемо детально кожну акцію та дізнаємося про умови кожної.

Вони повертаються

Нові клієнти отримують доступ до трьох пропозицій букмекера. На сайті 1хСтавка бонус для новачків доступний після першого поповнення рахунку. Ось такі акції чекають гравців:

Кешбек до 15 тис. рублів;

Страховка до 10 тис. р.;

Бонус при реєстрації до 4000 р.

За умовами букмекера можна обрати лише один 1хСтавка бонус. Нижче роберемося, які умови повинні виконати гравці, щоб отримати призові кошти на основний рахунок. Нагадаємо, що 1хставка дзеркало не потрібне для гри. Сайт оператора ніколи не блокується.

Кешбек до 15 тис. рублів

Це один з трьох вітальних бонусів від БК 1хСтавка. Отримати його можна відразу після реєстрації та поповнення основного рахунку. Гравець робить ставки протягом місяця, а на його бонусний рахунок надходить 10% від кожної ставки. Максимальний розмір заохочення - 15 тис. рублів.

Враховуються лише ордінари з мінімальним коефіцієнтом 1,5 і експреси з мінімум трьох подій з таким же найменшим коефіцієнтом для кожного. Якщо ж гравець поставив кілька разів на одну позицію, то враховується тільки перша угода.

Після закінчення терміну акції гравець отримує 1хСтавка промокод у вигляді безкоштовної ставки на експрес, що складається з мінімум трьох позицій з найменшим коефіцієнтом 1,8. Цей бонус від БК 1хСтавка хороший тим, що клієнту не потрібно відігравати призову суму багато разів, як у інших акціях. Тому він підходить як новачкам, так і досвідченим гравцям.

Страховка до 10 тис. рублів

Ще одна схожа акція БК 1хСтавка. Тільки якщо для попереднього бонусу враховувалися всі угоди беттора, то тут лише програні. Учаснику парі повертається 10% від усіх програшів. Максимальний розмір заохочення - 10 тис. рублів.

І знову беруться до уваги лише ординари з мінімальним коефіцієнтом 1,5 і експреси з мінімум 3-х подій з найменшим коефіцієнтом 1,5 для кожної позиції. В результаті беттор отримує все той же кешбек для експресу з мінімум 3-х подій і найменшим коефіцієнтом 1,8. На сайті 1хСтавка бонус у вигляді страховки доступний протягом 7 днів з моменту реєстрації.

Вітальний бонус

Це популярний стартовий бонус для клієнтів, які поповнили баланс вперше. Мінімальний розмір поповнення складає 100 рублів. На бонусний рахунок надходить 100% від першого депозиту. Стартовий 1хставка бонус потрібно відіграти за такими умовами:

Ставити лише на експреси з мінімум трьох подій;

Мінімальний коефіцієнт для кожної позиції - 1,5;

Щоб отримати бонусну суму, гравець повинен проставити тричі перший депозит;

Термін виконання умов - 30 днів з моменту поповнення балансу.

Скористатися пропозицією можна лише один раз. І в цьому випадку клієнт обирає лише один бонус та автоматично втрачає право на два інших стартових бонуси 1хСтавка.

Як відіграти вітальний бонус, щоб не втратити гроші на балансі? Це питання не дає спокою багатьом бетторам. Адже недостатньо лише отримати призові кошти, необхідно робити розумні ставки, щоб досягти хоча б нульового балансу виграшів і втрат.

Скористайтеся цими порадами, і Ваші шанси відіграти 1хСтавка бонус без втрат підвищаться:

Ставте лише на ті події, в яких добре розбираєтеся;

Вивчіть статистику особистих і останніх зустрічей суперників,

На кожен експрес виділяйте не більше 3% від поточного ігрового банку;

Ведіть балансу для всіх ставок;

Звичайно, це лише базові рекомендації, на які повинен орієнтуватися беттор. Є і ще кілька. Наприклад, для ставок в лайві вкрай важливий доступ до прямих трансляцій, щоб гравець бачив всі події і міг прийняти вірне рішення про ставку.

А ще необхідно дотримуватися обраної стратегії і не змінювати її після декількох програшів. Такий підхід ні до чого доброго не приведе, і беттор ризикує втратити велику, якщо не все, то велику частина ігрового капіталу.

Промокод 1хСтавка

При створенні власного кабінету гравець може активувати промокод 1хСтавка. Відразу скажемо, що людина не зобов'язана прописувати код. Якщо у неї немає правильної комбінації символів, вона просто реєструється, і також отримує доступ до всіх бонусів і акцій букмекера 1хСтавка.

Але бажано все-таки знайти промокод STAVKAMAX. Адже з його допомогою вийде збільшити стартовий бонус. Наприклад, після першого поповнення гравець отримує 100% від депозиту. А з промокодом вийде збільшити призову суму на 30% і навіть на 50%. Залежно від джерела отримання.

Зверніть увагу на дату промокоду. Чим він новіший, тим вища ймовірність, що система прийме його при реєстрації. Просто скопіюйте код і вставте його в поле реєстраційної форми. Якщо він робочий, то гравець зможе відігравати стартовий бонус з промокодом.

Як вивести гроші з промокодом 1хСтавка?

Коли гравцеві вдається виконати всі умови по відіграшу вітального бонусу, на його основний рахунок надходить призова сума, більша за ту, яка передбачена букмекером. Адже з промокодом вийде заробити добавку.

З отриманою сумою гравець вільний надійти як йому заманеться: поставити на інші ринки або вивести, як звичайні гроші. Він прописує бажану суму, і система обробить платіж, як звичайну транзакцію.

Не працює промокод 1хСтавка. Що робити?

Ми згадували, що термін дії промокодом 1xStavka обмежений місяцем. Після закінчення 30 днів комбінація символів стає неактуальною. При введенні коду в поле реєстраційної форми система проігнорує його, і активація не трапиться.

Що ж робити людині в такій ситуації? Реєструватися без промокоду, або спробувати знайти інший, робочий на сьогоднішній день? Рекомендуємо другий варіант. Тим більше, що знайти придатний код нескладно.

"Зимова естафета"

Це нова акція від букмекера 1хСтавка, але вона вже стала популярною. І це не дивно, бо розігруються цінні подарунки - iMac 27 , смартфон iPhone 12 Pro Max, консоль PlayStation 5. Щоб отримати цей 1хСтавка бонус, потрібно створити аккаунт та подати заявку на участь, натиснувши на відповідну кнопку.

Далі гравець робить одиночні ставки та експреси на мінімальну суму 150 рублів. Зараховуються ординари з мінімальним коефіцієнтом 1,8 та екпреси з мінімум 3-х подій та найменшим коефіцієнтом 1,3. За кожні витрачені 150 рублів гравець отримує 1 квиток. Також клієнту нараховуються бали за виграшні парі. Робити ставки можна і через додаток 1хСтавка. Головне, щоб вони відповідали умовам.

За період участі в акції гравці збирають бали, які потім знадобляться при розіграші подарунків. Всі призи розділені на 5 категорій. Для першої категорії потрібно зібрати 10 квитків. Для п’ятої – 300. Переможці будуть обрані випадковим чином за номером квитка. Результати розіграшу будуть опубліковані на сайті букмекера.