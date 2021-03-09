БК 1xСтавка та БК Фанспорт: яку з цих двох контор варто обрати?

В статті ви знайдете повний опис порівняння двох букмекерських контор – БК 1xСтавка та БК Фанспорт. Ми вказали основні особливості платформ.

Іноді буває важко обрати одну букмекерську контору з величезної кількості варіантів. Нові майданчики з'являються постійно, при цьому новачок не завжди бачить різницю між ними. Ця стаття допоможе вам обрати одну з двох площадок – БК 1xСтавка та БК Фанспорт. Обидві вони заслуговують на увагу користувача, проте мають свої особливості, переваги та недоліки. Якщо ви бажаєте обрати один сайт, з яким зможете відкрити для себе світ ставок на спорт, при цьому не ризикуючи помилитись, уважно прочитайте цей матеріал.

БК 1xСтавка та БК Фанспорт: коротка характеристика

Ці дві букмекерські контори відрізняються в декількох основних речах. По перше, БК 1xСтавка – це повністю легальний букмекер, який веде справи через систему “Перший ЦУПІС”. Так, звісно це дає певні гарантії користувачеві, проте ви лишаєтесь анонімності та маєте сплачувати податок у розмірі 13 та 30% для резидентів і нерезидентів відповідно.

БК Фанспорт працює у галузі через ліцензію Кюрасао. Це міжнародна компанія, проте заснована вона була в Україні. Граючи тут, ви не ризикуєте, бо не будете відповідати перед законом, проте вам знадобиться VPN чи інший аналогічний сервіс задля того, щоб отримати доступ до сайту у разі його блокування.

Огляд та порівняння ліній

БК 1xСтавка часто ототожнюють із 1xBet. Ці контори ніяк юридично не пов'язані між собою, проте мають багато спільного. Тут теж дуже широка лінія, яка містить у собі як умовно класичні, так і специфічні напрямки для ставок. Це політичні події, погодні умови, ТВ-шоу. Рівень коефіцієнтів тут нижче середнього через те, що букмекер працює легально. Маржа складає 4-6% для парі типу “Ординар” та 7-9% для категорії “Live”.

Тепер настала черга БК Фанспорт. Цей букмекер також може запропонувати дуже широку та різноманітну лінію. Окрім цього, це офшорна контора, тому додайте сюди можливість грати у слоти, покер, лотерею, тощо. Рівень коефіцієнтів на сайті вище, ніж у БК 1xСтавка. Це плата за ризик, на який погоджуються клієнти, обираючи офшорну контору. Розпис по подіях на сайті дуже великий. На деякі “гарячі” позиції він досягає 100 пунктів. Є тут і кіберспорт, і малі ринки, і популярні за кордоном види спорту. Ще одна перевага букмекера – досить низький рівень маржі. Він складає 3 та 5% для ставок категорій “Ординар” та “Live” відповідно.

Додатковий функціонал

Обидві контори дають можливість завантажити мобільний софт для ставок зі смартфону. Це зручно, до того ж встановити програмне забезпечення не важко. Додаток 1xСтавка дуже схожий на той, що пропонує завантажити 1xBet. Це проста мінімалістична програма з обмеженим функціоналом.

Додаток Фан спорт – це також інтуїтивно зрозуміла програма. Проте вона трохи простіша у використанні. Обидва додатки можна завантажити з сайтів букмекерів. Потрібно лише клацнути по відповідній клавіші на головній сторінці.

Промо-компанія та бонуси

Заохочення – це те, що служить переконанням для новачка почати гру на відповідному майданчику. Проте варто пам'ятати про одну річ – чи то 1xСтавка бонус, чи промокод Фанспорт, в обох випадках ви можете взяти участь в промо лише раз, якщо інше не передбачено політикою букмекера.

Ось так виглядає промо-кампанія БК 1xСтавка:

Вітальне заохочення. Цей 1xСтавка бонус дає змогу користувачеві отримати кешбек, 100% до першого депозиту чи страховку на суму до 10 тисяч рублів. Одне з заохочень потрібно обрати при реєстрації.

Промокод 1xСтавка. Це спеціальна бонусна комбінація, яку потрібно ввести в певне поле при реєстрації чи формуванні тікету на ставку. Промокоди бувають різні. Впишіть комбінацію STAVKAMAX, щоб отримати до 4 тисяч рублів до першого поповнення з простими умовами відіграшу.

Варто також зазначити, що цей букмекер досить часто проводить сезонні акції та івенти. Слідкуйте за інформацією на офіційному сайті, щоб дізнатися більше.

А ось такі пропозиції є на сайті БК Фанспорт:

Вітальне заохочення. Цей Fansport бонус дає змогу отримати до 1000 гривень додатково при поповненні рахунку вперше.

Експрес дня. Робіть ставки із категорії, що пропонує букмекер, щоб отримати додатковий відсоток до виграшу.

Страховка ставок. Ви можете додати до вартості парі певну суми, щоб захистити себе від програшу. Якщо ваш прогноз виявиться невірним, букмекер поверне вам ті кошти, що ви використали для ставки.

Промокод Фанспорт. Це такий же бонус, що і в у БК 1xСтавка. Впишіть комбінацію fan_16, щоб отримати заохочення, яке слугує альтернативою вітальному.

Періодично придивляйтесь інформацію стосовно БК Фанспорт. Іноді в мережі з'являються й інші промокоди для цієї контори. До того ж на сайті діють бонусні пропозиції для гравців у покер, рулетку, тощо.

Блокування сайту та VPN

Як було зазначено вище, для того, щоб отримати доступ до сайту Фанспорт, користувачеві може знадобитись спеціальне ПЗ. Іноді сайти офшорних контор блокують, що створює складнощі із навігацією. У такому випадку потрібно встановити сервіс VPN або інший анонімайзер, який при активації буде приховувати геолокацію користувача. Також можна пошукати дзеркало Фанспорт. Це копія основного ресурсу, яка зареєстрована на іншу юридичну особу, тому її не завжди одразу блокують.

Взаєморозрахунки

1xСтавка надає більше можливостей для поповнення рахунку та виведення коштів, тому що контора працює легально. Україні можуть використовувати картки VISA та MC, а також електронні гаманці. Якщо мова йде про росіян, то сюди потрібно додати ще інтернет-банкінг, мобільних операторів, банківські термінали та інше.

Мінімальна сума поповнення у 1xСтавка складає 10 рублів, у Фанспорт – 10 гривень. Максимальна заявка на вивід залежить від рівня клієнта, шукайте інформацію про це окремо.

Той факт, що 1xСтавка – це офіційний букмекер, все ж дає певні переваги клієнтам контори. Ви почуватиметеся у безпеці, не потрібно хвилюватись, чи прийдуть кошти. А ось у випадку гри через Фанспорт ніхто не дасть вам гарантії, що букмекер буде виконувати взяті на себе обов'язки.

Так що обрати у результаті?

Якщо ви не хвилюєтесь стосовно того, що гратимете через офшорну контору, то обирайте Фанспорт. Тут більше бонусів, м’які умови для старту, що оцінять новачки, є додатковий контент. Єдина вагома перевага 1xСтавка у цьому випадку – наявність ліцензії РФ. Для когось це стане вирішальним моментом. Проте цей букмекер не зможе дати вам той бонус для ефективного старту, якого дуже потребує новачок. У будь-якому випадку не забувайте про те, що варто слідкувати за новинами та своєчасно користуватись заохоченнями. Це зробить ваш старт у світі беттінгу простішим.