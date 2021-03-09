 БК 1xСтавка та БК Фанспорт: яку з цих двох контор варто обрати? | Betting | Champion.com.ua
Мій профіль
Олександр Красюк: Радіти буду, коли Усик переможе Джошуа
Сьогодні 11:49 1296
В'ячеслав Реуцький: «Команда «GRIFFIN» була, є, і сподіваюся, буде ще дуже довго»
Сьогодні 17:49 229
Олімпіада-2020 у Токіо відбудеться без іноземних уболівальників
Сьогодні 16:58 2585 3
Світоліна програла росіянці на турнірі у Дубаї
Сьогодні 16:17 759
Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 у Києві – головні факти
Сьогодні 15:42 247
Україна вперше прийме Чемпіонат Європи з бадмінтону
Сьогодні 15:38 293
Шахтар може підписати нападника Сантоса
Сьогодні 15:09 807
Світоліна - Кузнєцова: онлайн-трансляція матчу в Дубаї. LIVE
Сьогодні 14:23 1347
Ліга чемпіонів. ПСЖ - Барселона: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:25 2484
Сьогодні визначаться перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів 2020/21
Сьогодні 09:14 1174
Блоги
В'ячеслав Реуцький: «Команда «GRIFFIN» була, є, і сподіваюся, буде ще дуже довго»
В'ячеслав Реуцький: «Команда «GRIFFIN» була, є, і сподіваюся, буде ще дуже довго» Дима Копий
Сьогодні 17:49 225
Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 у Києві – головні факти
Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 у Києві – головні факти Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:42 245
Фото дня. Українські тріумфаторки чемпіонату Європи повернулися на Батьківщину
Фото дня. Українські тріумфаторки чемпіонату Європи повернулися на Батьківщину Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:26 369
Дружина Усика порадувала прихільників новою фотосесією
Дружина Усика порадувала прихільників новою фотосесією Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:07 986 1
Яремчук і Безус оформили розкішний гол в чемпіонаті Бельгії
Яремчук і Безус оформили розкішний гол в чемпіонаті Бельгії Valeriy Ruchka
Вчора 23:15 1471
All-Star 2021: Конкурс триочкових і прогнозована перемога Каррі
All-Star 2021: Конкурс триочкових і прогнозована перемога Каррі Valeriy Ruchka
Вчора 09:42 374
All-Star 2021: Саймонс став переможцем данк-контесту
All-Star 2021: Саймонс став переможцем данк-контесту Valeriy Ruchka
Вчора 09:32 300
Суркіс - ху*ло: ультрас Динамо вивисіли черговий ганебний банер
Суркіс - ху*ло: ультрас Динамо вивисіли черговий ганебний банер Андрій Твердохліб
Вчора 03:25 6361 1
Чемпіонат світу завершився грандіозним скандалом за участі горезвісного росіянина
Чемпіонат світу завершився грандіозним скандалом за участі горезвісного росіянина Андрій Твердохліб
07.03.2021 23:23 2606 3
Українські тренери - терпіли: журналіст згадав цікавий факт із біографії Гельзіна
Українські тренери - терпіли: журналіст згадав цікавий факт із біографії Гельзіна Андрій Твердохліб
07.03.2021 21:45 1460
Вічний рекорд! 23 роки тому Вейн Грецький закинув 1000-ну шайбу в кар'єрі
Вічний рекорд! 23 роки тому Вейн Грецький закинув 1000-ну шайбу в кар'єрі Андрій Твердохліб
07.03.2021 20:16 1234
Відео дня. Золотий стрибок Марини Бех-Романчук на чемпіонаті Європи
Відео дня. Золотий стрибок Марини Бех-Романчук на чемпіонаті Європи Андрій Твердохліб
07.03.2021 16:27 4475 1
Де Пена забив шедевральний гол у ворота Минаю
Де Пена забив шедевральний гол у ворота Минаю Андрій Твердохліб
07.03.2021 15:51 3267
Сидорчук забив гол-красень у ворта Минаю
Сидорчук забив гол-красень у ворта Минаю Андрій Твердохліб
07.03.2021 15:42 1659
У Канаді тисячі вболівальників провели в останній путь Волтера Грецького
У Канаді тисячі вболівальників провели в останній путь Волтера Грецького Андрій Твердохліб
07.03.2021 15:02 2703
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:30 Футбол Вільярреал отримав серйозне підсилення перед матчем з Динамо 66
19:14 RunNews Яремчук пояснила зміну громадянства 923 1
18:55 Теніс Світлана Кузнецова - Еліна Світоліна. Огляд матчу 395
18:44 Лижі Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з лижної акробати 181
18:31 Футбол УАФ розпочала перевірку щодо президента Олімпіка 502
18:16 Легка атлетика Титулована українська легкоатлетка змінила громадянство 1448 2
18:00 Беттінг БК 1xСтавка та БК Фанспорт: яку з цих двох контор варто обрати? 250
17:58 Футбол Посол Ізраїлю вимагає скасувати перейменування стадіону в Тернополі 788 2
17:49 Блог В'ячеслав Реуцький: «Команда «GRIFFIN» була, є, і сподіваюся, буде ще дуже довго» 229
17:49 Футбол Гай увійшов у тренерський штаб Чорноморця 301
17:34 Футбол Клопп: Я не буду доступний для збірної Німеччини 608
17:18 Футбол Куман вірить у камбек Барселони у матчі з ПСЖ 449
16:58 Олімпійські Ігри-2020 Олімпіада-2020 у Токіо відбудеться без іноземних уболівальників 2585 3
16:49 Футбол Олімпік закликав клуби УПЛ зупинити суддівське свавілля 694
16:30 Футбол Неймар пропустить матч проти Барселони 515
16:17 Теніс Світоліна програла росіянці на турнірі у Дубаї 759
15:55 Футбол Рібері залишить Фіорентину у кінці сезону 638
15:42 Блог Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 у Києві – головні факти 247
15:40 Футбол Аталанта - Спеція: Де дивитися матч Серії А 538
15:38 Бадмінтон Україна вперше прийме Чемпіонат Європи з бадмінтону 293
15:31 Беттінг Прогноз на матч Рома – Шахтар 574
15:26 Блог Фото дня. Українські тріумфаторки чемпіонату Європи повернулися на Батьківщину 374
15:25 Легка атлетика Три українські легкоатлетки захворіли на коронавірус 881
15:09 Футбол Шахтар може підписати нападника Сантоса 807
15:07 Блог Дружина Усика порадувала прихільників новою фотосесією 1002 1

БК 1xСтавка та БК Фанспорт: яку з цих двох контор варто обрати?

Сьогодні 18:00 250 0
В статті ви знайдете повний опис порівняння двох букмекерських контор – БК 1xСтавка та БК Фанспорт. Ми вказали основні особливості платформ.
БК 1xСтавка та БК Фанспорт: яку з цих двох контор варто обрати?
БК 1xСтавка та БК Фанспорт: яку з цих двох контор варто обрати?

Іноді буває важко обрати одну букмекерську контору з величезної кількості варіантів. Нові майданчики з'являються постійно, при цьому новачок не завжди бачить різницю між ними. Ця стаття допоможе вам обрати одну з двох площадок – БК 1xСтавка та БК Фанспорт. Обидві вони заслуговують на увагу користувача, проте мають свої особливості, переваги та недоліки. Якщо ви бажаєте обрати один сайт, з яким зможете відкрити для себе світ ставок на спорт, при цьому не ризикуючи помилитись, уважно прочитайте цей матеріал.

БК 1xСтавка та БК Фанспорт: коротка характеристика

Ці дві букмекерські контори відрізняються в декількох основних речах. По перше, БК 1xСтавка – це повністю легальний букмекер, який веде справи через систему “Перший ЦУПІС”. Так, звісно це дає певні гарантії користувачеві, проте ви лишаєтесь анонімності та маєте сплачувати податок у розмірі 13 та 30% для резидентів і нерезидентів відповідно.

БК Фанспорт працює у галузі через ліцензію Кюрасао. Це міжнародна компанія, проте заснована вона була в Україні. Граючи тут, ви не ризикуєте, бо не будете відповідати перед законом, проте вам знадобиться VPN чи інший аналогічний сервіс задля того, щоб отримати доступ до сайту у разі його блокування.

Огляд та порівняння ліній

БК 1xСтавка часто ототожнюють із 1xBet. Ці контори ніяк юридично не пов'язані між собою, проте мають багато спільного. Тут теж дуже широка лінія, яка містить у собі як умовно класичні, так і специфічні напрямки для ставок. Це політичні події, погодні умови, ТВ-шоу. Рівень коефіцієнтів тут нижче середнього через те, що букмекер працює легально. Маржа складає 4-6% для парі типу “Ординар” та 7-9% для категорії “Live”.

Тепер настала черга БК Фанспорт. Цей букмекер також може запропонувати дуже широку та різноманітну лінію. Окрім цього, це офшорна контора, тому додайте сюди можливість грати у слоти, покер, лотерею, тощо. Рівень коефіцієнтів на сайті вище, ніж у БК 1xСтавка. Це плата за ризик, на який погоджуються клієнти, обираючи офшорну контору. Розпис по подіях на сайті дуже великий. На деякі “гарячі” позиції він досягає 100 пунктів. Є тут і кіберспорт, і малі ринки, і популярні за кордоном види спорту. Ще одна перевага букмекера – досить низький рівень маржі. Він складає 3 та 5% для ставок категорій “Ординар” та “Live” відповідно.

Додатковий функціонал

Обидві контори дають можливість завантажити мобільний софт для ставок зі смартфону. Це зручно, до того ж встановити програмне забезпечення не важко. Додаток 1xСтавка дуже схожий на той, що пропонує завантажити 1xBet. Це проста мінімалістична програма з обмеженим функціоналом.

Додатковий функціонал

Додаток Фан спорт – це також інтуїтивно зрозуміла програма. Проте вона трохи простіша у використанні. Обидва додатки можна завантажити з сайтів букмекерів. Потрібно лише клацнути по відповідній клавіші на головній сторінці.

Промо-компанія та бонуси

Заохочення – це те, що служить переконанням для новачка почати гру на відповідному майданчику. Проте варто пам'ятати про одну річ – чи то 1xСтавка бонус, чи промокод Фанспорт, в обох випадках ви можете взяти участь в промо лише раз, якщо інше не передбачено політикою букмекера.

Ось так виглядає промо-кампанія БК 1xСтавка:

  • Вітальне заохочення. Цей 1xСтавка бонус дає змогу користувачеві отримати кешбек, 100% до першого депозиту чи страховку на суму до 10 тисяч рублів. Одне з заохочень потрібно обрати при реєстрації.
  • Промокод 1xСтавка. Це спеціальна бонусна комбінація, яку потрібно ввести в певне поле при реєстрації чи формуванні тікету на ставку. Промокоди бувають різні. Впишіть комбінацію STAVKAMAX, щоб отримати до 4 тисяч рублів до першого поповнення з простими умовами відіграшу.

бонуси 1xставка

Варто також зазначити, що цей букмекер досить часто проводить сезонні акції та івенти. Слідкуйте за інформацією на офіційному сайті, щоб дізнатися більше.

А ось такі пропозиції є на сайті БК Фанспорт:

  • Вітальне заохочення. Цей Fansport бонус дає змогу отримати до 1000 гривень додатково при поповненні рахунку вперше.
  • Експрес дня. Робіть ставки із категорії, що пропонує букмекер, щоб отримати додатковий відсоток до виграшу.
  • Страховка ставок. Ви можете додати до вартості парі певну суми, щоб захистити себе від програшу. Якщо ваш прогноз виявиться невірним, букмекер поверне вам ті кошти, що ви використали для ставки.
  • Промокод Фанспорт. Це такий же бонус, що і в у БК 1xСтавка. Впишіть комбінацію fan_16, щоб отримати заохочення, яке слугує альтернативою вітальному.

Періодично придивляйтесь інформацію стосовно БК Фанспорт. Іноді в мережі з'являються й інші промокоди для цієї контори. До того ж на сайті діють бонусні пропозиції для гравців у покер, рулетку, тощо.

Блокування сайту та VPN

Як було зазначено вище, для того, щоб отримати доступ до сайту Фанспорт, користувачеві може знадобитись спеціальне ПЗ. Іноді сайти офшорних контор блокують, що створює складнощі із навігацією. У такому випадку потрібно встановити сервіс VPN або інший анонімайзер, який при активації буде приховувати геолокацію користувача. Також можна пошукати дзеркало Фанспорт. Це копія основного ресурсу, яка зареєстрована на іншу юридичну особу, тому її не завжди одразу блокують.

Взаєморозрахунки

1xСтавка надає більше можливостей для поповнення рахунку та виведення коштів, тому що контора працює легально. Україні можуть використовувати картки VISA та MC, а також електронні гаманці. Якщо мова йде про росіян, то сюди потрібно додати ще інтернет-банкінг, мобільних операторів, банківські термінали та інше.

Мінімальна сума поповнення у 1xСтавка складає 10 рублів, у Фанспорт – 10 гривень. Максимальна заявка на вивід залежить від рівня клієнта, шукайте інформацію про це окремо.

Той факт, що 1xСтавка – це офіційний букмекер, все ж дає певні переваги клієнтам контори. Ви почуватиметеся у безпеці, не потрібно хвилюватись, чи прийдуть кошти. А ось у випадку гри через Фанспорт ніхто не дасть вам гарантії, що букмекер буде виконувати взяті на себе обов'язки.

Так що обрати у результаті?

Якщо ви не хвилюєтесь стосовно того, що гратимете через офшорну контору, то обирайте Фанспорт. Тут більше бонусів, м’які умови для старту, що оцінять новачки, є додатковий контент. Єдина вагома перевага 1xСтавка у цьому випадку – наявність ліцензії РФ. Для когось це стане вирішальним моментом. Проте цей букмекер не зможе дати вам той бонус для ефективного старту, якого дуже потребує новачок. У будь-якому випадку не забувайте про те, що варто слідкувати за новинами та своєчасно користуватись заохоченнями. Це зробить ваш старт у світі беттінгу простішим.

Коментарі ()