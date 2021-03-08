У цьому матеріалі ви знайдете докладний аналіз двох популярних букмекерських контор – БК Мелбет та БК Betwinner. Ми розглянемо їх особливості, умови ставок тощо

Тому, хто грає на ставках вперше, буває досить важко обрати один сайт для свого хобі. Нові контори з'являються дуже швидко. Від старих вони відрізняються лише деякими пунктами у переліку умов для ставок на спорт, які до того ж неявні. Все це може стати причиною того, що новачок обрав зовсім не той майданчик, який йому дійсно потрібен. У цій статті ми розглянемо дві платформи – БК Мелбет та БК Betwinner. Кожна з них має свої переваги, проте може не підходити для конкретного гравця. Ми проаналізуємо основні особливості цих контор та дамо рекомендації, для якої категорії беттерів вони підходять найкраще.

БК Мелбет та БК Betwinner: коротка характеристика

Почнемо з того, що обидві ці контори офшорні. Це означає, що для доступу на сайт кожної з них вам знадобиться VPN чи інший софт із цієї ж категорії. Таке ПЗ дає змогу обійти блокування та увійти на майданчик. Проте це рішення має певні недоліки, оскільки VPN впливає на швидкість обробки даних.

БК Мелбет – це дуже популярна міжнародна контора із величезною аудиторією. Вона з’явилась у 2012 році, після чого досить швидко зайняла високі позиції у сегменті.

БК Betwinner “молодша” від конкурента. Ця контора працює з 2018 року. Як і БК Мелбет, вона орієнтована на гравців із СНД, проте обидва майданчики локалізовані на понад 40 інших мов.

Огляд лінії та основні особливості

Оскільки обидві ці контори працюють за ліцензією Кюрасао, вони можуть запропонувати гравцеві не тільки ставки на спорт, але й інші розваги, наприклад покер, рулетку, слоти, тощо. Оцінювати додатковий контент ми не будемо, сконцентруємось на основному.

БК Мелбет може запропонувати користувачеві понад 40 позицій для ставок. Це основні види спорту, кіберспорт, а також специфічні напрямки. На цьому сайті ви можете побитись об заклад стосовно, наприклад, політичної події. Лінія цього букмекера одна з найкращих у плані розпису конкретного матчу. На “гарячі” позиції доступно 150-200 різних варіантів парі.

Рівень коефіцієнтів на сайті вище середнього, проте це компенсується відповідною маржою – 4-5% для парі типу “Ординар” і 7-9% для розділу “Live”. Стосовно останнього, тут на вибір доступно понад 40 позицій, трансляції можна переглядати прямо з майданчика. Щоб зробити першу ставку, потрібно пройти процедуру Melbet реєстрація, а після цього верифікувати обліковий запис.

БК Betwinner, своєю чергою, може запропонувати меншу лінію, всього 30 напрямків. Більшою частиною це популярні та відомі матчі національного та світового рівня. Проте є і специфічні позиції, наприклад, перегони собак, троттинг, тощо. Розпис по основним позиціям досягає 200 напрямків, проте на малих ринках цей показник не такий значний.

Проводячи Betwinner огляд, варто зазначити, що коефіцієнти тут вище середніх. Це можна пояснити тим, що контора працює відносно недавно, а тому потребує нових клієнтів. Що стосується маржі, рівень цього показника на сайті відповідає 4-6% для категорії “Ординар” та 7-9% для розділу “Live”.

Додатковий функціонал

Обидві контори пропонують можливість завантажити фірмовий софт. Зробити це не дуже складно, достатньо перейти на офіційний сайт, а потім клацнути по відповідній позиції. Натиснувши Мелбет скачати інсталятор мобільного ПЗ, ви завантажите файл, який потрібно розпакувати на смартфоні, після чого вам залишиться тільки авторизуватись у додатку.

У Betwinner програма не така “стильна”, як у конкурента, але зате повнофункціональна. Обидві контори по цій позиції отримують свій “плюс”.

Тепер що стосується трансляцій. На сайті Betwinner їх менше, так що знайти стрім важче. На майданчику Melbet у більшості випадків замість прямих трансляцій демонструють “ролики” зі схематичною картою того, що відбувається на полі. Але це краще, ніж нічого.

Бонуси та промо-компанія

Заохочення – це перше, на що обов'язково дивиться беттер при виборі того чи іншого ресурсу. Бонус на перший депозит дозволяє швидко стартувати й витратити менше власних коштів, оскільки ви ведете гру коштом фрібетів. І це тільки одне заохочення, є й інші.

Мелбет може запропонувати такі бонуси:

Вітальне заохочення. Тут все просто, внесіть мінімальну суму на рахунок відразу після реєстрації та отримаєте ще стільки ж на додатковий “гаманець”. Максимальна сума заохочення – 3 тисячі гривень.

Повернення ставки типу “Експрес”. Якщо ви вибрали парі з лінії, запропонованої букмекером, і вгадали 6 позицій з 7, то вам повернуть її повну вартість.

Додаткові 850 гривень фрібета. Зробіть першу ставку на суму від 250 UAH і отримаєте вказану кількість бонусів.

“Експрес дня”. Певні позиції з запропонованих букмекером ліній проходять з підвищеним відсотком до виграшу.

Програма лояльності. Робіть ставки й поповнюйте рахунок, щоб підняти власний рівень. Таким чином ви відкриєте доступ до додаткових преференцій, наприклад, високому рівню кешбека.

Мелбет промокод. Це бонусна комбінація, яка дозволяє отримати одноразове заохочення. Впишіть BETMAX при реєстрації, щоб активувати код.

Якщо ви скористалися одним з заохочень, то не зможете взяти інше до тих пір, поки не відіграєте його. Детальніше про це можна прочитати в описі відповідного заохочення.

Тепер переходимо до Betwinner. Ця контора може запропонувати наступне:

Вітальне заохочення. Щоб активувати Betwinner бонус , досить просто поповнити свій основний рахунок на мінімальну суму. Максимальний розмір заохочення – 100 євро.

, досить просто поповнити свій основний рахунок на мінімальну суму. Максимальний розмір заохочення – 100 євро. Додаткові 25% до поповнення. Використовуйте зазначені на сайті букмекера ПС для того, щоб отримати це заохочення.

“Експрес дня”. Цей бонус точно такий же, як і той, що доступний на сайті Мелбет.

Betwinner промокод. Впишіть комбінацію BETMAX21 у віконце при реєстрації, і зможете отримати заохочення, альтернативне вітальному.

Як і у минулому випадку, активувавши один бонус, ви повинні його відіграти до того, як зможете скористатися іншим.

Взаєморозрахунки

Обидві контори пропонують цілком стандартний перелік підтримуваних платіжних систем:

Картки VISA та MC.

Популярні E-wallets.

Мобільні оператори.

Термінали й інтернет-банкінг.

Але у випадку із Betwinner цей перелік слід доповнити також такими ПС, як “Астройпей”, “Пейкаса”, “Жетон” і “Папара”. Розмір мінімальної ставки становить від 10 гривень і вище, обмеження на вивід залежать від рівня клієнта у програмі лояльності.

Висновки

Між цими двома конторами варто віддати перевагу Мелбет. Цей букмекер працює на ринку довше, він має позитивну репутацію, пропонує більш широку лінію, при цьому умови для гри тут майже такі ж, як і на Betwinner. Створюючи обліковий запис, не забудьте активувати бонус і взяти участь в різних промо. Тільки не забувайте слідувати правилам, зазначеним в умовах використання заохочення.