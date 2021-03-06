 Додаток Леон, основні особливості | Betting | Champion.com.ua
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19:00 Беттінг Додаток 1хСтавка 2097

Додаток Леон, основні особливості

Вчора 20:00 2020 0
В статті ви знайдете опис такого ПЗ, як додаток Леон, його особливостей і переваг. Також в матеріалі описано те, як завантажити програму і встановити її, вказані її переваги й недоліки.
Додаток Леон, основні особливості
Додаток Леон

Додаток від букмекера – це справжній "маст-хев" для сучасного беттера. Можливість залишатися постійно на зв'язку, не випадати з інформаційного поля й стежити за статистикою стоїть чимало, особливо, якщо ви займаєтеся беттінгаом на постійній основі. У цьому випадку важливо, щоб програма була функціональною, зручною, але при цьому простою й доступною. Додаток Леон – це приклад якраз такого софта. Його досить просто завантажити й встановити. При цьому додаток Леон анітрохи не поступається сайту в плані функціоналу, а іноді й перевершує його. У цій статті ви знайдете інструкцію по інсталяції софта, опис процедури реєстрації на майданчику оператора та варіанти розв’язання деяких проблем, які можуть виникнути при завантаженні ПО.

Додаток Леон : в чому відмінність від мобільної версії?

В першу чергу потрібно познайомитися ближче. Леон мобільна версія – це додатковий формат сайту, а не стороннє ПО. Ви можете відкрити її, якщо перейдете на головну сторінку інтернет-порталу зі свого смартфона. Додаток Леон – це повноцінний й при цьому зручний клієнт для ставок, через який можна укласти парі в один клік.

Основна перевага софта над мобільною версією – це відсутність "посередника" у вигляді браузера. Програма від БК Леон вантажиться швидше, вона надійніше та при її використанні менше ризик, що ви зіткнетеся з буферизацією. Звичайно ж, нічого не заважає вам використовувати обидва варіанти. Але додаток на Андроїд все ж зручніше, та й простіше у використанні, якщо його правильно налаштувати.

Софт БК Леон : інструкція по завантаженню

Багато новачків стикаються із проблемою, що додатка букмекера просто немає в інтернет–магазині мобільного ПЗ. Це цілком нормально, не турбуйтеся. Додаток на Андроїд потрібно завантажити з офіційного сайту. Інструкція виглядає так:

  • Перейдіть на головну сторінку інтернет-порталу БК Леон – https://www.leon.ru/.
  • Прокрутіть праве бокове меню в самий низ.
  • Натисніть на один з двох значків, щоб завантажити додаток Леон для Андроїд або iOS.
  • У браузері з'явиться нове діалогове меню із пропозицією зберегти файл у форматі ".apk".
  • Його потрібно перенести на мобільний пристрій, а потім відкрити.
  • Додаток Леон буде встановлено автоматично, після чого в меню смартфона з'явиться ярлик для доступу до програми.
  • Додаток Леон

Ви можете відразу зберегти інсталятор серед файлів на мобільному, або перенести його із комп'ютера. Але в такому випадку вам буде потрібно ПО для доступу до тек на накопичувачі смартфона. Не турбуйтеся, "Менеджер файлів" можна завантажити із App Store або Play Market. Увесь софт від БК Леон повністю безкоштовний.

Як пройти реєстрацію на майданчику?

Тепер, коли додаток на Андроїд від букмекера встановлено, можна переходити до знайомства з його функціоналом. Але спочатку потрібно пройти реєстрацію. Виглядає це таким чином:

  • Знову переходимо на офіційний сайт букмекера – https://www.leon.ru/.
  • У правому верхньому куті потрібно клацнути по підсвіченій зеленій клавіші з написом "Реєстрація".
  • Впишіть дані в усі поля.
  • Вказуйте тільки перевірений номер телефону, на нього прийде СМС-повідомлення з кодом, який потрібен для того, щоб продовжити процедуру.
  • Якщо у вас є бонус код Леон, саме час його використати. Ми пропонуємо вам скористатися власним бонус-кодом – LEONMAXXX, який дасть вам необхідний бонус для ефективного старту.
  • Ознайомтеся із правилами, потім клацніть по клавіші "Зареєструватися".
  • Тепер потрібно заповнити інші дані, вписати номер свого рахунку, прив'язати його, після чого поповнити рахунок.

Оскільки Леон – це легальний букмекер, не забудьте ще внести аккаунт у свій особистий кабінет на базі сервісу ЦУПІС. Процедура там аналогічна.

Після того як ви підтвердили всі дані, можна переходити до авторизації у додатку на Андроїд від букмекера. У наступному підпункті ми розглянемо, який же функціонал у цієї програми.

Для чого потрібно ПО від БК?

Через додаток на Андроїд ви можете робити практично все те ж саме, що і за допомогою сайту, але швидше й простіше. Відмінностей в функціоналі немає. Через додаток можна ознайомитися із промо-кампанією оператора, клацнувши по категорії Леон акції. Для того, щоб зробити ставку, досить вибрати вид спорту, конкретну подію, після чого визначитися з типом парі, і все. Потрібно активувати бонус Леон? Скористайтеся додатком, адже дані одні й ті ж. Вам не потрібно повторно проходити реєстрацію, авторизацію або створювати додатковий обліковий запис. Додаток від БК – це ваш органайзер та блокнот для статистики одночасно.

Чому варто використовувати мобільний софт від букмекера?

Почнемо з того, що наявність такої програми – це вже сама по собі перевага. Ви можете користуватися нею чи ні, але факт того, що букмекер подбав про її розробку, каже у його користь.

Що ж до переваг, їх кілька, ось основні:

  • Мобільність. Вам не потрібно бути "прив'язаним" до комп'ютера. Робіть ставки де завгодно.
  • Оперативність. Отримали розсилку свіжих спортивних новин і ті змінили сприйняття поточного матчу? Встигніть укласти парі через софт.
  • Зручність. Браузер може гальмувати або лагати, та й не завжди є можливість вийти у мережу з ноутбука. А ось смартфон завжди з вами.
  • Актуальність. Ваші ставки через додаток завжди будуть своєчасними. Більше не потрібно чекати, поки пройде буферизация, всі розрахунки протікають максимально швидко.

І це неповний список. Вам нічого не заважає спробувати покористуватися додатком якийсь час, щоб визначитися. Як видно, процедура інсталяції дуже проста.

мобільний софт

Деякі складнощі і варіанти їх вирішення

При інсталяції мобільного софта від букмекера ви можете зіткнутися із деякими труднощами. Є кілька простих способів усунути проблему і все ж провести установку.

В першу чергу оновіть свій мобільний пристрій до останньої актуальної версії ОС. Популярні букмекери намагаються постійно доповнювати свій софт, цілком можливо, що ви не можете завантажити ПО саме через це.

Встановіть "прапорець" у пункті "Установка із зовнішніх джерел" в меню додатків. Це дозволить вам завантажувати програми безпосередньо, а не через інтернет-магазин.

Вимкніть вбудовані антивірус та Firewall. Вони можуть видалити інсталятор, вважаючи його невідомим шкідливим ПЗ.

Якщо і це вам не допомогло, можна спробувати встановити додаток через емулятор. Ви все одно будете змушені робити ставки з ПК, але процес стане простішим та зручнішим.

Так чи варто користуватися софтом?

Безумовно, це крок вперед у розвитку інтернет-беттінга. Мобільний додаток – це зручно і просто, а встановити його не складе ніяких труднощів, особливо в тому випадку, якщо користувач раніше вже проводив інсталяцію ПО безпосередньо на смартфон. Просто дотримуйтесь рекомендацій із нашої статті, щоб мінімізувати ризик при інсталяції. Якщо ви все ще роздумуєте, просто спробуйте завантажити додаток. Ви побачите, наскільки це зручний інструмент.

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