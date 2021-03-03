Читайте наш прогноз на гру Агробізнес – Шахтар, та робіть правильні ставки. Аналіз шансів команд, кращі коефіцієнти та ринки від відомих букмекерів.

У чвертьфіналі Кубка України з футболу зустрічаються Агробізнес з Волочиська та донецький Шахтар. Команда з Хмельницької області подолала 3 етапи, а гірники тільки проведуть першу гру в цьому турнірі. Проаналізуємо шанси суперників та створимо прогноз на матч Агробізнес – Шахтар.

Прогноз на матч Агробізнес - Шахтар у букмекерів

Агробізнес

На стадії 1/8 фіналу Агробізнес переграв Ворсклу 1:0. Той поєдинок проходив з невеликою перевагою господарів. Найголовніше, що господарі вправно діяли в обороні, не дозволяючи більш досвідченому супернику створювати моменти. Гра була хоч і не такою видовищною, але Агробізнес отримав путівку в ¼ фіналу Кубка України.

Напруженим вийшов поєдинок Агробізнесу з Епіцентром. Протягом всього поєдинку суперники порівну створювали моменти. Зрештою, і рахунок 1:1 зберігався аж до самого кінця. Але у складі Агробізнесу знайшлася людина, яка принесла перемогу своїй команді (Когут).

Ще раніше Агробізнес грав на виїзді з Ужгородом. І знову перемогу клубу приніс той же Когут, який відзначився на 10-й хвилині. Відзначимо впевненні дії захисників Агробізнесу, які не дозволили ужгородцям завдати жодного прицільного вистрілу.

Взагалі Агробізнес доволі вдало обороняється. Звісно, команда виступає у першій лізі. Тому й результати такі, можливо. Але той факт, що клуб пропускає менше голу за матч викликає повагу. Та й обіграти такий досвідчений колектив як Ворскла дорого коштує.

Футбол сьогодні такий, що успіху в кубкових баталіях добиваються навіть команди з нижчих ліг. Тому при певному везінні Агробізнес може претендувати на сенсацію, ім’я якої "Шахтар Донецьк". Діючий чемпіон трошки в кризі, та й ще мусить розриватися на три фронти. То й чому б Агробізнесу не скористатися цим?

Шахтар

Донецький клуб впевненно подолав 1/16 фіналу, перемішги ізраїльський Маккабі. Треба сказати, що особливих проблем суперник не доставив. Різниця в класі була помітною як у першій, так і в другій зустрічі. Загальний рахунок по результатам двох матчів 3:0 на користь донецького клуба. Так, Шахтар за класом явно переважає Агробізнес. Але можлива недооцінка суперника може датися взнаки.

Тим більше, що в останньому турі національної першості Фк Шахтар поступився Зорі 0:1. Зрозуміло, що коли грає Шахтар в чемпіонаті України, то ініціатива на його боці. Так було і в зустрічі з луганчанами. Але гірники якось не дуже впевненно діяли. Очевидно, що через 3 дні після матчу з Маккабі гравці Шахтаря не до кінця відновилися. Тому й не забили та пропустили вже на третій доданій хвилині. Цей програш ще більше віддалив команду від трофею. Тепер Динамо Київ виграє 4 очки у донецького клубу.

Якщо подивитися на останні результати Шахтаря, то ми побачимо, що команда дуже мало пропускає, проте й забиває менше, ніж у минулі сезони. Тому й вийшло, що всі останні 8 поєдинків завершилися на тотал менше 2,5. Це з урахуванням товариських поєдинків. Можна згадати нульову нічию з Црвеною Звездою та програш Словану 0:1.

Не вразили гравці Шахтаря атакою в поєдинку чемпіонату з Колосом, коли поєдинок завершився з рахунком 0:0. На додачу до цього, у Шахтаря травмований ключовий хавбек Тарас Степаненко. Він пропустив два останні матчі, і стало відомо, що не зіграє з Агробізнесом. Також травмований ще один півзахисник Дентіньо. Це не дуже добре, бо колектив втрачає в потенціалі.

Ставки на матч Агробізнес - Шахтар

Зробимо прогноз на матч Агробізнес – Шахтар на основі недавніх результатів команд та з урахуванням травмованих. (Ставки на цей та інші матчі можна зробити в Fan Sport та Favorit).

Тотал менше 3

Ця ставка так і проситься в купон. Очевидно, що футболісти Агробізнесу не будуть лізти великими силами вперед. Вони розуміють, що проти них грає краща команда країни. З іншого боку Шахтар зараз не дуже багато забиває і ще менше пропускає. Тому цілком ймовірно, що буде задоволений мінімальною перемогою.

Фора 1(+2)

Кубок України для хлопців з Волочиська зараз пріоритет №1. Тому вони з максимальною віддачою будуть грати з Шахтарем. У попередніх матчах команда вправно захищалася, тому мала ймовірність, що гірники виграють з великим рахунком. Донеччанам не потрібно зараз вигравати з максимальною різницею, бо є важливі задачі в інших турнірах. А раз так, то ставка на Агробізнес з форою +2 буде доречною.

Голи в обох таймах: ні

Вважаємо, що матч не буде наповнений моментами. Тому в одному з таймів ми не побачимо м’яч у воротах. Ця ставка випливає з попередніх.

Наскільки вдалим виявився наш прогноз на матч Агробізнес – Шахтар покаже пряма трансляція.