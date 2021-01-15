Як використати додаток 1xBet на смартфоні. Особливості ставок з телефону в режимі онлайн. Наскільки зручно працювати з програмою, властивості та головні функції, способи реєстрації в телефоні.

Багато клієнтів букмекерських контор віддають перевагу ставкам з телефону. Бо це зручно, швидко і легко. Тому майже всі оператори створили програми та мобільні версії для смартфонів та планшетів. А ми розглянемо додаток 1xBet. Дізнаємося, як завантажити його, як створити обліковий запис, отримати бонус, поповнити рахунок та й просто зробити ставку.

Як завантажити додаток 1xBet на Android та IOS

Все дуже просто. Спочатку зайдіть на офіційний сайт 1xBet. Рекомендуємо одразу скористатися мобільною версією, щоб одразу завантажити установчий файл не телефон.

Користувачі Андроїд телефонів тиснуть на посилання, і завантаження файлу почнеться одразу. В процесі потрібно дати згоду на використання незнайомих програм. Оскільки букмекер 1Хбет давно відомий у багатьох країнах, то і всі продукти компанії абсолютно безпечні.

Скачати 1xbet мобільний додаток на Айфон вдасться з магазину Apple Store. Установка програми займає приблизно 15 секунд. Після цього можна користуватися додатком 1xbet та всіма його функціями.

Як зареєструватися в мобільному додатку 1xbet?

Користувачам доступні всі варіанти створення власного кабінету, як і на основному сайті. Переконаємося в цьому прямо зараз:

Натиснули на кнопку для реєстрації та отримали такі методи:

В один клік:

По телефону;

По електронній пошті;

Через соціальні мережі.

Основною вимогою до гравця є така, що йому має бути не менше 18 років. Процес створення облікового запису дуже простий і швидкий. Розглянемо коротко кожен з них.

В один клік. У цьому випадку вказується номер телефону і вибирається валюта. Потім гравець отримає пароль для реєстрації. Далі він зможе пройти авторизацію саме в додатку 1xbet.

Реєстрація по електронній пошті трохи довша. Необхідно заповнити реєстраційну форму на сайті 1xBet, і після отримання посилання на пошту він активує обліковий запис.

Номер телефону. Аналогічно до попереднього способу клієнт реєструється через номер телефону. Тільки в цьому випадку він отримує повідомлення смс з кодом, за яким активується обліковий запис.

Соціальна мережа. У разі реєстрації через соціальну обліковий запис клієнт «прив'язує» дані свого профілю до облікового запису букмекера.

Після отримання власного кабінету гравець повинен пройди ідентифікацію, відправивши скани документу. Зробити це можна і через додаток 1xBet. Адміністрація перевіряє достовірність даних, після чого надає дозвіл клієнту виконувати фінансові операції. З цього моменту він зможе поповнити власний рахунок, робити ставки на будь які позиції в лінії букмекера 1хБет.

Особливості додатку 1xbet

Які можливості отримують гравці, які користуються мобільною програмою? Перш за все, це висока швидкість. У порівнянні з офіційним сайтом 1хБет, ставки в телефоні реєструються миттєво. Давно відомо, що сторінки на інтернет ресурсі букмекера відкриваються доволі повільно. Гравці часто чекають, щоб зробити ставку. В телефоні цього немає. Всі розділи та посилання відкриваються швидко.

Ну і що головне, - доступні онлайн трансляції. Так, іноді доводиться почекати пару секунд коли зявиться відео, але це не критично:

Щоб перейти на пряму трансляцію, беттор тисне на синій кружечок в нижньому куту. Якщо у клієнта позитивний баланс на рахунку, він зможе переглянути матч.

Зо стосується розпису в мобільному додатку 1xbet, то бачимо, наскільки вдало подаються коефіцієнти. Чітко вказані назви ставок, коефіцієнти розташовані на комфортній відстані. Легко знаходити потрібні ринки завдяки фільтру подій.

Звісно, що в смартфоні гравцям доступні той самий набір маркетів з тими ж коефіцієнтами. Для експерименту можна порівняти ставки на офіційному сайті і в додатку 1xbet, жодної розбіжності не знайдете.

Статистика. У додатку 1xbet доступні статистика, результати. Посилання на дані розділи закріплені на одній панелі в самому низу. Баланс ігрового рахунку відображається в правому верхньому куті. Це дозволить гравцеві завжди контролювати витрати на операції.

«В один клік». За швидкістю роботи програма ні в чому не поступається мобільній версії і основного сайту. Тут доступна функція «В один клік». Після її активації гравець вводить суму угоди. Щоб поставити, досить натиснути на коефіцієнт. Така функція стане в нагоді з тих випадках, коли користувач ставить у лайві. Зручно ставити експресами і системами. Ігровий купон формується таким же чином, як і на сайті.

Стабільний вхід в 1xbet кабінет. Додаток є чудовою альтернативою заблокованого сайту. Беттору не потрібно шукати дзеркала та інші способи обходу блоку провайдерів.

Лайв парі. 1xBet за кількістю пропозицій вигідно виділяються в порівнянні з конкурентами. Число ринків тут досягає 300, а середня комісія букмекера становить прийнятні 6%.

Бонуси. В додатку 1xbet є розділ «Промо», де багато акцій і бонусів. Серед них є стартовий бонус в розмірі 100% від першого депозиту. З інших привабливих акцій відзначимо «Щасливу п'ятницю», коли беттори отримують 100% коштів після поповнення. Схожа акція є «Середа - множимо на 2!».

Тото. У розділі «Тото» є сім типів тоталізаторів. Учасникам парі доступні ставки на футбол, хокей, баскетбол і навіть кіберспорт. Є ринки з точним рахунком. Беттори вибирають потрібний тираж, заповнюють купон, після чого реєструють його. Призовий фонд розподіляється серед тих, хто вгадав від 12 до 15 варіантів.

Фінансові операції

Клієнтам букмекерської контори 1Хбет доступні гривні, долари, євро та багато інших валют. Вагомий плюс в тому, що всі фінансові операції виконуються моментально і без комісії, незалежно від обраної платіжної системи.

Поповнювати баланс і виводити кошти можна в кілька кліків прямо з телефону. Крім звичних валют користувачам доступні ще біткоїни .Інформація про варіанти проведення платежів знаходиться в розділі «Виплати». Беттор вибирає країну проживання, і відобразяться всі платіжні системи з лімітами для поповнення і виведення коштів. Серед найбільш популярних систем виділимо наступні:

Віза;

Мастеркард

Вебмані

Skrill;

Neteller

Мобільні оператори.

Мінімальна ставка становить 5 грн.

Відгуки клієнтів та служба підтримки

Саппорт в мобільному додатку букмекерської контори 1xbet організований на належному рівні. Гравці звертаються до операторів по чату, отримуючи вичерпні відповіді в перебігу п'яти хвилин.

Телефон гарячої лінії, електронна адреса компанії можна знайти в розділі «Контакти». У цьому ж розділі знаходиться спеціальна форма, в якій беттори залишають свої коментарі та побажання. Відповіді на більшість питань приходять на електронну адресу беттора протягом декількох годин.

Висновки

Ми зробили детальний огляд додатку 1xbet й виявили, що він дійсно корисний. Більша частина клієнтів вже активно користується програмою. Це не дивно, бо робити ставки, поповнювати рахунок, виводити кошти та отримувати бонуси з телефону дуже просто. А ще додаток 1xbet гарантує гравцю стабільний доступ до власного кабінету навіть якщо сайт заблокований.