 Найкращі букмекерські контори для ставок на футбол | Betting | Champion.com.ua
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Найкращі букмекерські контори для ставок на футбол

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Найкращі букмекерські контори для ставок на футбол
Найкращі букмекерські контори для ставок на футбол в Українi
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Задаючись питанням "де ставити на футбол в Україні?", любителі азарту, як правило, намагаються знайти найкращі букмекерські контори для ставок на футбол. Для цього вони шукають різні рейтинги і відгуки про контори, що, в цілому, є логічним підходом. Однак, по-перше, не можна забувати про те, що ризик залишитися без грошей однаковий для всіх майданчиків, а по-друге, нерідко можна зіткнутися з тим, що різні БК і зовсім мало чим відрізняються одна від одної, причому стосується це як пропонованої ігрової різноманітності, так і питань зручності роботи з ресурсом. Втім, нерідко відмінності виявляються куди більш серйозними. Отже, сьогодні розглянемо найбільш популярні букмекерські контори на українському ринку ставок.

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Найкращі букмекерські контори для ставок на футбол: параметри оцінки

Розберемо популярні букмекерські контори за основними критеріями, а саме поговоримо про широту лінії, наявність або відсутність опцій для мобільних, зручність роботи з фінансами, ну і звичайно, розглянемо візуальну складову, тобто дизайн і інтерфейс ресурсу.

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Ігрові можливості

Букмекерська контора Фаворит є одним з найбільш популярних гральних ресурсів в країні, і якихось питань щодо лінії тут не виникає. Так, ставки на футбол Фаворит приймає за різними напрямками, так що прогнози на футбол тут можуть робити любителі не тільки топових європейських чемпіонатів, але також і ті ігромани, які цікавляться набагато менш популярними дивізіонами.

Опції для мобільних

Опції для мобільних на Фаворит також присутні. Так, робити ставки на футбол України або розміщувати прогнози на інші види спорту можна за допомогою мобільного додатку. Завантажити продукт можна перейшовши за посиланням у відповідний розділ, яке розташоване в правій частині екрана. Далі необхідно завантажити інсталяційний файл для своєї операційної системи.

Платіжні платформи

Хоч Фаворит і вважається одним з лідерів букмекерського ринку України, коли мова заходить про платіжні платформи, похвалитися розмаїттям Фаворит не може. Так, БК підтримує банківські карти і декілька систем електронних гаманців, причому мова йде про далеко не найпопулярнішi серед гравців варіанти. Для виведення доступний той же скромний набір можливостей, однак гравцям не варто забувати про те, що терміни транзакцій на виведення коштів можуть серйозно відрізнятися в залежності від того способу, який ви обрали. Втім, з позитивних моментів можна відзначити однакові значення для всіх платіжних платформ за мінімальною і максимальною сумою по депозиту і виведенню грошей.

Дизайн та інтерфейс

Візуальну складову сайту БК Фаворит також доведеться віднести до недоліків платформи. Так, навігація дуже незручна, а говорити про гармонійную кольорову схему і зовсім не доводиться. Велика кількість постерів по азартним іграм наводить на думку про те, що перед нами не букмекерська контора, а ресурс онлайн-казино, що аж ніяк не додає сайту солідності і строгості.

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Ігрові можливості

У рейтингу букмекерських контор України для ставок на футбол нерідко фігурує і Парі Матч. Лінія тут також досить непогана, однак сегмент ставок на неспортивні події представлений в набагато меншому обсязі. Втім, ставки на футбол Парі Матч, звичайно ж, приймає.

Опції для мобільних

Завантажити мобільний додаток Парі Матч не так просто, як на сайтах інших букмекерських контор. Так, для початку необхідно відсканувати QR-код і лише після цього з'явиться можливість почати завантаження. Втім, мобільний продукт в ігровому арсеналі букмекерської контори все ж є, і це перевага. Таким чином, клієнти БК можуть розміщувати прогнози на футбол прямо з екрану смартфона.

Платіжні платформи

На відміну від Фаворит, список підтримуваних платіжних платформа на Парі Матч куди більш широкий і способів роботи з рахунком тут цілком достатньо. До речі, крім термінів по транзакціям звертати увагу треба також і на комісії, які можуть бути передбачені для деяких платіжних інструментів. В цілому, набір платіжних рішень на Парі Матч вже більше схожий на той список, яким володіють майданчики, що претендують на звання найкращих букмекерських контор для ставок на футбол.

Дизайн та інтерфейс

Так само як і з попереднім пунктом, дизайн Парі Матч куди більш вдалий, ніж те, що ми бачимо на Фаворит. До речi, Фаворит взагалі можна охарактеризувати як гіршу платформу по дизайнерськiй складовiй. Втім, недоліки є і на сайті БК Парі Матч. Так, платформі не завадило б більш акуратна і витончена підбірка кольорів. Розташування розділів також далеко не найвдаліше, однак, в цілому, ситуація тут, звичайно, краще.

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Фан Спорт

Ігрові можливості

Ну а тепер поговоримо і про БК Фан Спорт, яка також може претендувати на місце в списку найкращих букмекерських контор для ставок на футбол. З лінією тут також все в порядку, причому присутній і набір опцій для прогнозів на неспортивні події. Ставки на футбол Фанспорт також може прийняти на найрізноманітніші футбольні чемпіонати.

Опції для мобільних

Скористатися ігровим арсеналом БК Фан Спорт можна як за допомогою мобільної версії, так і використовуючи повноцінний мобільний додаток. Завантажити мобiльний продукт можна для смартфонів і планшетів, що працюють на Android і iOS. Перейти в розділ з мобільними додатками можна, відшукавши відповідний пункт в нижній частині сторінки.

Платіжні платформи

На Фан Спорт також можна знайти непоганий набір платіжних інструментів. З відмітних особливостей варто відзначити підтримку криптовалюти. Крім того, поповнити рахунок можна у терміналах або скориставшись послугами інтернет-банкінгу. Ще однією цікавою особливістю є те, що поповнити баланс, використовуючи рахунок свого мобільного, не можна, однак вивести гроші на телефон БК дозволяє.

Дизайн та інтерфейс

Мабуть, можна сказати, що в списку найкращих букмекерських контор для ставок на футбол в Україні Фан Спорт володіє найбільш вдалим і приємним для очей дизайном. Інформативність сайту також на високому рівні. Втім, недоліки все ж є, проте на тлі найближчих конкурентів сайт Фан Спорт можна назвати ледве не ідеальним.

Пiдсумки

Отже, ми розглянули три популярні букмекерські контори, які можуть позмагатися за звання найкращих букмекерських контор для ставок на футбол в Україні. Як ми бачимо, у того чи іншого ресурсу є свої переваги і недоліки, і гравцю доведеться самостійно вирішити, які опції мають для нього більш важливе значення. Однак, незалежно від того, який ресурс ви в підсумку оберете, пам'ятайте про те, що ставки на спорт це різновид азартних ігор, а значить і ризик втратити гроші тут величезний. Саме тому перед тим, як ставити на кін свої гроші переконайтеся в тому, що поставлену суму вам буде не шкода програти, адже розглядати беттинг як засіб заробітку, однозначно, погана ідея, яка призведе до фінансових втрат.

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