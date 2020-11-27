Розглянемо, яку букмекерську контору можна вибрати любителям ставок на футбол. Зокрема, порівняємо дві платформи за різними параметрами: 1xbet і Фаворит спорт.

При виборі ресурсу для розміщення cтавок любителям азарту варто ознайомитися з рейтингом букмекерських контор, щоб на основі відгуків і аналізу ігрових характеристик визначити, які букмекерські контори України пропонують прийнятні умови для азартних ігор. Варто відзначити, що деякі користувачі вважають за краще працювати з офшорними конторами, яка куди більш популярні в світі, ніж локальні ресурси. Отже, сьогодні поговоримо про такi платформи, як 1xbet і Фаворит спорт, порівняємо ігрові можливості, що надаються цими ресурсами, а на завершення постараємося зробити висновок про те, який сайт все ж виглядає більш привабливим. Розглянемо такі параметри як лінія, бонусні пропозиції, опції для мобільних і так далі.

Де краще ставити на футбол: 1xbet чи Фаворит спорт?

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Порівняння БК 1xbet і Фаворит спорт за різними критеріями

Лінія

На сайті 1xbet представлено понад 30 напрямків за ставками, причому мова йде не тільки про прогнози на звичні нам види спорту, але також гравці можуть зробити ставки і на неспортивні події, на кшталт шоу-бізнесу, собачих перегонів і так далі. Підтримка кіберспорту також присутня. Розпис на ключові події тут також більш ніж непоганий. Не відстає за якістю і лайв. Так, в рамках ставок в режимі реального часу БК пропонує від 30 результатів на який-небудь непопулярний футбольний матч, а якщо мова йде про ключові поєдинки, то вибір тут дуже і дуже непоганий.

Фаворит спорт також не відстає що стосується ігрової різноманітності. Так, вибір подій тут приблизно такий же. Екзотичні опції на зразок спеціальних ставок на неспортивні події і кіберспорт, також є. За замовчуванням при вході на сайт БК відображається Live розділ, який займає центральну частину сторінки, і тут відразу можна побачити коефіцієнти на перемогу однієї зі сторін або нічийний результат.

У підсумку, обидва ресурси надають досить непоганий вибір за ставками. Більш того, з огляду на те, що більшості бетторов цілком достатньо наявності основних спортивних напрямків на зразок футболу, хокею, тенісу або баскетболу, величезна ігрова різноманітність для багатьох аж ніяк не є істотним критерієм. Однак, в будь-якому випадку, багатство лінії на обох платформах майже однаково.

Бонусні пропозиції

Бонусна складова 1xbet займає досить значне місце в ігровому арсеналі даної платформи. Так, при реєстрації в 1xbet користувачі, швидше за все, зможуть вказати і промокод 1xbet. Крім того, в розділі акції можна ознайомитися з пропозиціями як для нових гравців, так і для вже існуючих клієнтів. Однак, не варто забувати про те, що для отримання більшості бонусів потрібно виконати складні умови, які вимагають вливання власних грошей.

А ось про бонуси Фаворит спорт говорити вкрай складно. Так, відповідний розділ з заохоченнями гравців на сайті знайти вкрай непросто. Однак, яскраві банери в правій частині екрана якраз і є рекламою бонусних пропозицій. Крім запропонованих там опцій гравці при реєстрації також, ймовірно, зможуть вказати промокод Фаворит у відповідній графі.

У підсумку, при вході на сайт зарубіжного букмекера знайти інформацію про 1xbet бонуси, як мінімум, простіше, на відміну від Фаворит, на сайті якого знайти відповідний розділ досить проблематично, хоча вказати промокод Фавбет нові клієнти, напевно все ж таки, зможуть при створенні аккаунта на сайті букмекера.

Дизайн і інтерфейс

При вході на 1xbet стає зрозуміло, що даний ресурс зовні являє собою класичний сайт букмекерської контори. Так, все зроблено досить акуратно і стандартно для багатьох гральних ресурсів. Розібратися з сайтом досить нескладно, оскільки основні розділи майже завжди знаходяться перед очима. Загалом, візуальна складова сайту виконана досить непогано.

А ось робити на Фаворит ставки далеко не так зручно. Справа в тому, що сайт дуже не інформативний і, відверто кажучи, можна виділити цілий ряд серйозних нарікань до інтерфейсу, починаючи від кілька відштовхуючей колірної схеми і закінчуючи невдалим розташуванням розділів. У підсумку, користуватися більш відомим сайтом набагато зручніше.

Мобільні можливості

Робити ставки на 1xbet можно, використовуючи і мобільний. Так, користувачі можуть завантажити мобільний додаток для Android і iOS, а також використовувати мобільну версію сайту. Завантажити мобільні продукти можна в відповідному розділі на сайті. Піктограми з мобільними додатками варто шукати в верхній панелі сайту. Яких-небудь серйозних нарікань по функціоналу додатка немає, і гравцi можуть користуватися основним набором опцій платформи і зі смартфона.

Програє Фаворит спорт, в тому числі, і по параметру мобільних опцій. Так, проблеми, головним чином, починаються знову ж з невдалого дизайну сайту, який ускладнює пошук секції з мобільними додатками. До речі, в нижній частині сайту можна знайти посилання на мобільну версію. Сам же розділ з додатками варто шукати в правій частині екрана. Секція називається "Ставки в твоєму мобільному", і клікнувши по ній користувачі побачать вже більш приємну для очей сторінку з посиланнями на файли для Android і iOS.

Пополнение и вывод средств

На 1xbet підтримуються багато різних платіжних платформ, в список яких входять банківської карти, електронні гаманці, наприклад, Webmoney, Qiwi, Skrill і т.д. Крім того, поповнити рахунок можна і з використанням криптовалюти. Для виведення також доступний непоганий набiр платіжних інструментів, проте увагу варто приділяти термiнам здійснення транзакцій і мінімальним значенням на виведення коштів.

На Фаворит спорт гравці знайдуть значно менший вибір за пропонованими платіжним рішеннями. Так, поповнювати рахунок можна банківськими картами, а ось з платіжних систем електронних гаманців підтримуються лише Єдиний Гаманець і Advcash. Для виведення доступні ті ж платіжні інструменти. Зручно, що тут же вказані мінімальні і максимальні значення по виведенню. До речі, що стосується депозиту, то мінімальна сума для поповнення становить 25 гривень, і це значення єдине для всіх платіжних способів.

Підсумки

Як ми бачимо, відомий світовий букмекер 1xbet все ж надає набір опцій, який практично за всіма параметрами перевершує той арсенал пропозицій, який можна знайти на Фаворит спорт. Втім, перед вибором букмекера варто переконатися в тому, що гральна платформа легальна у вашій країні і вже від цього відштовхуватися. У будь-якому випадку, футбол підтримує практично будь-який букмекер, а значить звертати увагу варто на інші важливі параметри, найбільш значущим з яких, як ми вже вирiшили, є легальний статус.



У будь-якому випадку, не забувайте, що ставки на спорт це один з різновидів азартних ігор, а значить втратити тут свої гроші набагато простіше, ніж що-небудь виграти. Пам'ятайте про це і не ставте більше тієї суми, нiж ви готові дозволити собі втратити. Подумайте декілька разів, чи готові ви ризикнути своїми грошима, зв'язуючись з азартними іграми.

meta title: Де краще ставити на футбол: 1xbet чи Фаворит спорт?

meta description: Розглянемо, яку букмекерську контору можна вибрати любителям ставок на футбол. Зокрема, порівняємо дві платформи за різними параметрами: 1xbet і Фаворит спорт.