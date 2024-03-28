Дончич назвав баскетболіста, який має стати MVP Євроліги поточного сезону

Джерело - Чемпіон.

Зірка Даллас Маверікс Лука Дончич назвав фаворита на нагороду MVP Євроліги 2023/2024.

Про це словенський баскетболіст сказав у Q&A для соцмереж Євроліги.

“На мою думку, MVP має отримати Факундо Кампаццо. Найкращий гравець Євроліги для перегляду? Васіліс Спануліс та Серхіо Юль“, – поділився Дончич.

Quick Q&A with Luka 👀 pic.twitter.com/CHtbr1y7n4 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 27, 2024

Зазначимо, що Лука грав з Юлем та Кампаццо в Реалі до переїзду в НБА. Аргентинський баскетболіст певний час був гравцем Далласа.