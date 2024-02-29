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Старий Луцьк переграв Запоріжжя та вийшов до чвертьфіналу Кубка України

Найрезультативнішим гравцем матчу став Олександр Кольченко
Сьогодні 17:31 50 0
Старий Луцьк переграв Запоріжжя та вийшов до чвертьфіналу Кубка України
#БК Запоріжжя, #Кубок України, #Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

Старий Луцьк здобув мінімальну перемогу над Запоріжжям у межах 1/8 фіналу Кубка України.

Зустріч завершилася з рахунком 83:84 на користь лучан.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став Олександр Кольченко, який відзначився 38 очками в грі.

Кубок України з баскетболу
1/8 фіналу, 29 лютого

Запоріжжя — Старий Луцьк 83:84 (13:26, 25:20, 19:24, 26:14)

Запоріжжя: Нікітін 30 + 9 підбирань, Хохоник 13 + 14 передач, Биков 12 - 3 втрати, Морозов 10 + 7 підбирань - 3 втрати, Сізов 1 – старт; Кабанов 6, Холод 6, Покоєнко 5, Буц 0 + 5 підбирань, Величко 0, Дмитренко 0.

Старий Луцьк: Кольченко 38 + 5 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення, Джексон 15 + 8 підбирань + 4 перехоплення - 4 втрати, Липовцев 9, Томас 2, Мусієнко 0 — старт; Дейна 11, Коцько 6, Прозапас 3, Глушко 0, Маркiв 0.

Напередодні збірна України з баскетболу програла Португалії у кваліфікації Євробаскету-2025.

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