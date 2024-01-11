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Прометей зазнав поразки від Парижа у Єврокубку

Сьогодні 09:25 154 0
Прометей зазнав поразки від Парижа у Єврокубку
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

У середу, 10 січня, в рамках 14 туру Єврокубка Париж зустрічався з Прометеєм.

Українська команда програла з рахунком 72:93.

Нагадаємо, що перша гра між командами також завершилася перемогою Парижа (96:79).

Єврокубок
14 тур, 10 січня

Париж - Прометей 93:72

Париж: Шортс, Хіфі, Геррера, Нгуама, Малкольм, Уорд, Сі, Денис, Янтунен, Саймон, Ноба, Кессенс, Кратцер, Шарвін, Лога.

Прометей: Клавелл, Марч, Лукашов, Санон, Грей, Сидоров, Агада, Ткаченко, Бобров, Липовий, Кеннеді, Кульбока, Балвін, Одіас.

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