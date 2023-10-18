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Старий Луцьк переграв Кривбас у Суперліги України

Для луцького клубу це друга перемога в сезоні
Сьогодні 17:02 184 0
Старий Луцьк переграв Кривбас у Суперліги України
#Суперліга, #БК Кривбас, #Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

Старий Луцьк переграв Кривбас у матчі Суперліги України з баскетболу.

Зустріч завершилася з рахунком 72:56.

Для луцького клубу це друга перемога в сезоні, тоді як криворізька команда програла усі 5 матчів у сезоні.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
18 жовтня

Старий Луцьк – Кривбас 72:56 (20:11, 27:17, 19:10, 6:18)

Старий Луцьк: Прозапас (13), Коровяков (13), Панфілов (12), Стейсі (11), Мусієнко (7 + 8 підбирань)

Кривбас: Челован (14), Мартинов (10 + 11 підбирань), Мельнік (7), Тіщенко (7 + 7 підбирань), Бондаренко (8)

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