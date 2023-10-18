Старий Луцьк переграв Кривбас у Суперліги України

Джерело - Чемпіон.
Старий Луцьк переграв Кривбас у матчі Суперліги України з баскетболу.
Зустріч завершилася з рахунком 72:56.
Для луцького клубу це друга перемога в сезоні, тоді як криворізька команда програла усі 5 матчів у сезоні.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
18 жовтня
Старий Луцьк – Кривбас 72:56 (20:11, 27:17, 19:10, 6:18)
Старий Луцьк: Прозапас (13), Коровяков (13), Панфілов (12), Стейсі (11), Мусієнко (7 + 8 підбирань)
Кривбас: Челован (14), Мартинов (10 + 11 підбирань), Мельнік (7), Тіщенко (7 + 7 підбирань), Бондаренко (8)
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!