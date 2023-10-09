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Тренеру Прометея Гінзбургу вдалося виїхати з Ізраїля

Гінзбург вирушив до Ізраїлю на весілля сина
Сьогодні 12:18 167 0
Тренеру Прометея Гінзбургу вдалося виїхати з Ізраїля
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Головному тренеру Прометея Ронену Гінзбургу вдалося виїхати з Ізраїля.

Про це повідомив президент клубу Володимир Дубинський.

"Тренер Нено вже в Стамбулі. Тяжкий та довгий шлях, але все добре. Команда вирушає вже з Риги й приєднається до Нено через декілька годин", - сказав Дубинський.

Гінзбург вирушив до Ізраїлю на весілля сина.

Нагадаємо, Прометей переграв Гамбург на старті Єврокубка.

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