Тренеру Прометея Гінзбургу вдалося виїхати з Ізраїля

Джерело - Чемпіон.
Головному тренеру Прометея Ронену Гінзбургу вдалося виїхати з Ізраїля.
Про це повідомив президент клубу Володимир Дубинський.
"Тренер Нено вже в Стамбулі. Тяжкий та довгий шлях, але все добре. Команда вирушає вже з Риги й приєднається до Нено через декілька годин", - сказав Дубинський.
Гінзбург вирушив до Ізраїлю на весілля сина.
Нагадаємо, Прометей переграв Гамбург на старті Єврокубка.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!