Тренеру Прометея Гінзбургу вдалося виїхати з Ізраїля

Головному тренеру Прометея Ронену Гінзбургу вдалося виїхати з Ізраїля.

Про це повідомив президент клубу Володимир Дубинський.

"Тренер Нено вже в Стамбулі. Тяжкий та довгий шлях, але все добре. Команда вирушає вже з Риги й приєднається до Нено через декілька годин", - сказав Дубинський.