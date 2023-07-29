Збірна України зазнала поразки від Литви в контрлоьному матчі

Це був перший матч команди під керівництвом тренера Віталія Степановського

Джерело - Чемпіон.

Збірна України поступилася Литві у контрольному матчі перед стартом пре-кваліфікації Олімпійських ігор.

Матч завершився з рахунком 72:100.

Контрольний матч

29 липня

Литва - Україна 100:72 (21:21, 30:17, 18:20, 31:14)

Україна: Ковляр 18 + 4 передачі + 4 підбирання - 5 втрат, Войналович 7 + 4 підбирання, Крутоус 4 + 6 підбирань - 3 втрати, Петров 3, Пустовий 0 — старт, Мішула 12, Бобров 11 + 10 підбирань - 4 втрати, Зотов 8 + 3 передачі, Кравцов 5, Павлов 2, Тиртишник 2

Це був перший матч команди під керівництвом тренера Віталія Степановського.

На 31 липня в Латвії заплановано матч зі Швецією. Там же 5 серпня Україна зустрінеться з Ізраїлем, а 7 серпня - з Нідерландами.

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