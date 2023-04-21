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Нерс залишив пост головного тренера Торонто

Торонто не зміг пробитися у плей-оф
Сьогодні 17:17 288 0
Нерс залишив пост головного тренера Торонто
#Нік Нерс, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Торонто Нік Нерс покинув команду.

Про це повідомляє ESPN.

Нерс очолив Репторс у 2018 році. У сезоні-2018/19 тренер разом з Торонто здобув перший в історії клубу чемпіонський титул, здолавши Голден Стейт у фіналі.

Для Нерса це чемпіонство також стало першим у кар’єрі.

Цього сезону Торонто грав у плей-ін, але не зміг пробитися до плей-оф.

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