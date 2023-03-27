У питанні можливого повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань українці мають дуже слабкі позиції в міжнародних федераціях.

Про це заявив дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко.

"Нашим спортсменам потрібно брати участь в будь-якому випадку. Бо бойкот - самоусунення від цього питання взагалі. М’яко кажучи, це позиція, коли ми просто розчищаємо дорогу росіянам та самоліквідуємося.

На жаль, хочу констатувати факт, що ми вже програли цю гру. Росіян вже почали допускати до міжнародних змагань - теніс, фехтування. Ця ситуація також показала, що ми маємо дуже слабкі позиції в міжнародних федераціях.

Єдине, що може нам зараз допомогти в цій ситуації - наша держава та організатори Парижу-2024 будуть тиснути на спонсорів. І тоді французи як організатори Олімпіади займуть позицію, що вони не будуть допускати росіян та білорусів. Це єдине, що нам допоможе", - сказав Медведенко.