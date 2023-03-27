Головне
Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна
Сьогодні 11:49 2397
Кохан та Гаврилюк отримали дискваліфікацію за порушення етичних норм
Сьогодні 22:22 225
МОК готовий допустити російських спортсменів на Олімпіаду-2024
Сьогодні 21:52 234
Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України
Сьогодні 19:28 784
Україна, Естонія, Латвія, Литва та Польща опублікували спільну заяву щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань
Сьогодні 17:23 232
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 16:36 24825 2
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 15:59 2805
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі
Сьогодні 15:58 3244
Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією
Сьогодні 09:24 7868
Мудрик обізвав уболівальника в інстаграмі після матчу проти Англії
Сьогодні 09:23 4120
Прямі трансляції

Медведенко: Україна та організатори Парижу-2024 мають тиснутити на спонсорів

Сьогодні 23:00 86 0
Медведенко: Україна та організатори Парижу-2024 мають тиснутити на спонсорів
#Станіслав Медведенко

Джерело - Чемпіон.

У питанні можливого повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань українці мають дуже слабкі позиції в міжнародних федераціях.

Про це заявив дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко.

"Нашим спортсменам потрібно брати участь в будь-якому випадку. Бо бойкот - самоусунення від цього питання взагалі. М’яко кажучи, це позиція, коли ми просто розчищаємо дорогу росіянам та самоліквідуємося.

На жаль, хочу констатувати факт, що ми вже програли цю гру. Росіян вже почали допускати до міжнародних змагань - теніс, фехтування. Ця ситуація також показала, що ми маємо дуже слабкі позиції в міжнародних федераціях.

Єдине, що може нам зараз допомогти в цій ситуації - наша держава та організатори Парижу-2024 будуть тиснути на спонсорів. І тоді французи як організатори Олімпіади займуть позицію, що вони не будуть допускати росіян та білорусів. Це єдине, що нам допоможе", - сказав Медведенко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрик обізвав уболівальника в інстаграмі після матчу проти Англії Мудрик обізвав уболівальника в інстаграмі після матчу проти Англії 4120
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 24825 2
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 2805
Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна 2397
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі 3244
Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією 7868
Рекомендуємо
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 9427
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 239547
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1063
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44739
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 205564
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8220 1