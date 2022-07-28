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Хорватія оголосила попередній склад на Євробаскет-2022

Сьогодні 18:40 140 0
Євробаскет-2022 відбудеться з 1 по 18 вересня
Хорватія оголосила попередній склад на Євробаскет-2022
#Євробаскет-2022

Джерело - basket.com.ua.

Головний тренер збірної Хорватії Дамір Мулаомерович оголосив попередній склад із 24 гравців на Євробаскет-2022.

Про це повідомляє пресслужба федерації баскетболу Хорватії.

В заявці присутні гравці НБА Боян Богданович, Даріо Шарич та Івіца Зубац, а також зірки Євроліги Маріо Хезонья та Анте Жіжич.

У складі також ексфорвард стамбульського Анадолу Ефес Крунослав Сімон, якому зараз 37 років. Очікується, що він зіграє свій останній великий турнір за свою країну.

Також в заявці колишній гравець Маккабі Тель-Авів Драган Бендер, який не грав останні два сезони через травми. При цьому варто відзначити, що Бендер зіграв в обох матчах останнього вікна кваліфікації на ЧС-2023.

В заявці присутній і американський захисник “Альби” Джейлін Сміт, який має стати основним розігруючим у складі збірної Хорватії. Очікується, що найближчими тижнями він отримає громадянство Хорватії та приєднається до збірної.

Повний попередній склад збірної Хорватії з 24 гравців: Роко Рогіч, Горан Філіпович, Ловро Гнідьїч, Домінік Мавра, Крешимір Радовчич, Боян Богданович, Маріо Хезонья, Крунослав Сімон, Свен Смайлагіч, Матео Дрезняк, Тоні Перкович, Павел Марчинкович, Даріо Шаріч, Іван Рамляк, Роко Пркачин, Даріо Дрезняк, Тоні Накіч, Желько Шакіч, Матей Рудан, Драган Бендер, Івіца Зубац, Анте Жижич, Карло Матковіч, Джейлен Сміт.

Хорватія на Євробаскеті зіграє в одній групі з Україною, Грецією, Італією, Естонією та Великої Британією.

Раніше повідомлялося, що збірна Боснії та Герцеговини може пропустити Євробаскет-2022.

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