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Лейкерс розглянуть можливість обміну Леброна

Сьогодні 09:32 69 0
Лейкерс не хочуть, щоб Леброн пішов в інший клуб наступного літа
Лейкерс розглянуть можливість обміну Леброна
#NBA, #Леброн Джеймс, #Лейкерс

Джерело - The Athletic.

Власниця Лейкерс Джинні Басс розгляне можливість обміняти Леброна Джеймса, якщо той не продовжить контракт з клубом влітку.

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Сем Емік.

Якщо 37-річний американець у серпні не підпише нову угоду, то будуть розглядати обмін. Без продовження чинний контракт Джеймса закінчиться після наступного сезону, за який він заробить 47,1 мільйона доларів.

Лейкерс не хочуть, щоб Леброн пішов в інший клуб наступного літа, а вони за це нічого не отримають.

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