Визначились усі пари другого раунду плей-оф НБА: розклад матчів

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації визначились усі пари другого раунду плей-оф.

Східна конференція

Маямі (1) - Філадельфія (4)

3 травня, 2:30 5 травня, 2:30 7 травня, 2:00 9 травня, 3:00

Бостон (2) - Мілвокі (3)

1 травня, 20:00 4 травня, 2:00 7 травня, 22:00 10 травня, 2:30

Західна конференція

Фінікс (1) - Даллас (4)

3 травня, 5:00 5 травня, 5:00 7 травня, 4:30 8 травня, 22:30

Мемфіс (2) - Годен Стейт (3)

1 травня, 22:30 4 травня, 4:30 8 травня, 3:30 10 травня, 5:00

Серії триватимуть до 4-х премог будь-якої з команд. Команди, які вказані першими мають первагу власного паркету та перші два матчі проведуть удома, потім - дві в гостях, а далі - по черзі.

Фаворитом буксекери вважають Голден Стейт Ворріорз. Коефіцієнт на загальний успіх підопічних Керра - 3,0. Перемога Мілвокі та Бостона - 5,0. На чемпіона регулярної першості - Фінікс - 5,5. Чинним чемпіоном є команда Мілвокі Бакс.