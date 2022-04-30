Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
28.04.2022 16:31 50990
Павелко: Путівку на ЧС-2022 нам не подарують
Сьогодні 10:54 184
Ядов став чемпіоном Європи з дзюдо
Сьогодні 09:39 212
Луческу не стане головним тренером Фенербахче
Вчора 22:39 373
Калініна обіграла американку на турнірі у Мадриді
Вчора 19:54 392
Збірна України U-18 програла Угорщині на чемпіонаті світу-2022
Вчора 19:25 1345
Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді
Вчора 16:26 337
Білодід завершила виступи на чемпіонаті Європи
Вчора 14:36 885
Збірна України зіграє контрольний матч з Боруссією
Вчора 12:23 448
Збірна України поступилася Польщі на чемпіонаті світу-2022
28.04.2022 23:45 1625
Прямі трансляції

Визначились усі пари другого раунду плей-оф НБА: розклад матчів

Сьогодні 13:54 230 0
Визначились усі пари другого раунду плей-оф НБА: розклад матчів
#Бостон, #Голден Стейт, #Даллас, #Мемфіс Грізліс, #Мілвокі, #Філадельфія, #Фінікс, #Маямі Гіт

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації визначились усі пари другого раунду плей-оф.

Східна конференція

Маямі (1) - Філадельфія (4)

  1. 3 травня, 2:30
  2. 5 травня, 2:30
  3. 7 травня, 2:00
  4. 9 травня, 3:00

Бостон (2) - Мілвокі (3)

  1. 1 травня, 20:00
  2. 4 травня, 2:00
  3. 7 травня, 22:00
  4. 10 травня, 2:30

Західна конференція

Фінікс (1) - Даллас (4)

  1. 3 травня, 5:00
  2. 5 травня, 5:00
  3. 7 травня, 4:30
  4. 8 травня, 22:30

Мемфіс (2) - Годен Стейт (3)

  1. 1 травня, 22:30
  2. 4 травня, 4:30
  3. 8 травня, 3:30
  4. 10 травня, 5:00

Серії триватимуть до 4-х премог будь-якої з команд. Команди, які вказані першими мають первагу власного паркету та перші два матчі проведуть удома, потім - дві в гостях, а далі - по черзі.

Фаворитом буксекери вважають Голден Стейт Ворріорз. Коефіцієнт на загальний успіх підопічних Керра - 3,0. Перемога Мілвокі та Бостона - 5,0. На чемпіона регулярної першості - Фінікс - 5,5. Чинним чемпіоном є команда Мілвокі Бакс.

Коментарі ()
Популярне зараз
Головко: Після гри з росією до нас у роздягальню завели путіна Головко: Після гри з росією до нас у роздягальню завели путіна 2478
Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5426
Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4540
Марітіму - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Марітіму - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 4223
Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2841
Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4813
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 79840
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 220707 5
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33388
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 37571 1
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 15100 5
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 24532