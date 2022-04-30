Визначились усі пари другого раунду плей-оф НБА: розклад матчів

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації визначились усі пари другого раунду плей-оф.
Східна конференція
Маямі (1) - Філадельфія (4)
- 3 травня, 2:30
- 5 травня, 2:30
- 7 травня, 2:00
- 9 травня, 3:00
Бостон (2) - Мілвокі (3)
- 1 травня, 20:00
- 4 травня, 2:00
- 7 травня, 22:00
- 10 травня, 2:30
Західна конференція
Фінікс (1) - Даллас (4)
- 3 травня, 5:00
- 5 травня, 5:00
- 7 травня, 4:30
- 8 травня, 22:30
Мемфіс (2) - Годен Стейт (3)
- 1 травня, 22:30
- 4 травня, 4:30
- 8 травня, 3:30
- 10 травня, 5:00
Серії триватимуть до 4-х премог будь-якої з команд. Команди, які вказані першими мають первагу власного паркету та перші два матчі проведуть удома, потім - дві в гостях, а далі - по черзі.
Фаворитом буксекери вважають Голден Стейт Ворріорз. Коефіцієнт на загальний успіх підопічних Керра - 3,0. Перемога Мілвокі та Бостона - 5,0. На чемпіона регулярної першості - Фінікс - 5,5. Чинним чемпіоном є команда Мілвокі Бакс.